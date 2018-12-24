﻿﻿غرفة صناعة الحبوب تعلن بدء توريد المكرونة لوزارة التموين الثلاثاء المقبل

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صرح نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية وجدى المشد، عن بدء توريد المكرونة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية مع بداية يوم الثلاثاء القادم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر من أجل طرحها على “بطاقات التموين” مع بداية شهر يناير القادم لعام 2019.

وسوف تكون تلك المكرونة مصنعة من قبل شركات كبرى ذو كفاءة وجودة، ولها أسماء وعلامات تجارية معروفة داخل الأسواق المصرية، وسوف يتم توريد كميات بمقدار عشرين ألف طن من المكرونة من أجود أنواع المكرونة ليتم طرحها كمرحلة أولى داخل الأسواق المصرية.

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تأتي تلك الخطوة في الوقت الذي اتفقت فيه “غرفة صناعة الحبوب ” التابعة لاتحاد الصناعات المصرية تحت رئاسة النائب “طارق حسانين” رئيس الغرفة على توريد “المكرونة” إلى وازرة التموين والتجارة الداخلية بعد الحصول على موافقة الوزير، وتوقيعه لمذكرة التعاون التي قدمتها الغرفة خلال وقت سابق الخاصة باتخاذ الاستعدادات اللازمة من أجل توريد كميات كبيرة من المكرونة لطرحها على بطاقات التموين بأسعار مناسبة.

وتم الاتفاق على توريد المكرونة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية فى أكياس معبأة بوزن الكيس نصف كيلو جرام، وأيضا وزن كيلو جرام بسعر ثمانية جنيهات مصرية للكيلو الواحد على بطاقات التموين, وسوف يتم توريد المكرونة باسم كل شركة منتجة.

وسوف تؤدي تلك الخطوة الى خلق منافسة شريفة لصالح المستهلك المصري، وخصوصاً إن شركات التوريد تعد من كبرى الشركات المتخصصة في صناعة المكرونة داخل الأسواق المصرية، كما تم الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بعدم توريد المكرونة من الشركات إلا بعد الحصول على موافقة من غرفة الحبوب من أجل اختيار أفضل الشركات المتميزة في هذا المجال.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، عقد اجتماع خلال وقت سابق مع رئس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، ورئيس الغرفة، بمقر ديوان الوزارة من أجل مناقشة المذكرة التي تقد تقديمها من قبل الغرفة الخاصة بتوريد المكرونة ليتم صرفها على بطاقات التموين.

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