الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس اليوم: معتدل شمالاً.. شديد البرودة ليلاً

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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا. وهو ما يتسبب فى ضعف الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتتضح السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على محافظة جنوب سيناء وعدد من مناطق من شمال الصعيد، وتظهر بقوة على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى صعوبة استمرار حركة الملاحة البحرية هناك.

نستعرض لكم بيان بدرجات الحرارة كالتالي:-

الصغرى العظمى

القاهرة 12 20

شبين الكوم 12 20

طنطا 12 19

دمنهور 12 19

الإسكندرية 12 19

بلطيم 13 20

مطروح 11 20

السلوم 10 19

سيوة 08 21

بورسعيد 13 20

دمياط 13 20

الزقازيق 12 20

الإسماعيلية 10 21

السويس 11 20

العريش 10 20

رفح 09 19

رأس سدر 11 22

نخل 04 17

نويبع 16 23

طابا 14 22

كاترين 03 17

الطور 11 22

شرم الشيخ 16 23

الغردقة 15 25

مرسى علم 15 24

الفيوم 11 20

بنى سويف 11 20

المنيا 10 20

أسيوط 08 21

سوهاج 08 22

قنا 09 23

الأقصر 09 23

أسوان 11 24

أبوسمبل 11 23

الوادي الجديد 12 22

شلاتين 18 25

أبو رماد 19 24

رأس حدربة 20 23

حلايب 19 24

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