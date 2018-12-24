تعرف على موعد إدراج الزيادة الجديدة على فواتير الكهرباء

Advertisements
أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء أيمن حمزة عن نفيه بشكل قاطع عن إثارة أي أنباء خاصة زيادة في أسعار استهلاك الكهرباء قبل 1 يوليو للعام الجديد 2019، وأكد “قولًا واحدًا مفيش أي زيادة قبل 1 يوليو 2019”.
جاءت تلك التصريحات من المتحدث باسم وزارة الكهرباء خلال مداخلة تليفونية في برنامج “إنفراد”، والذي يقدمه الإعلامي الشهير سعيد حساسين، والذي يتم بثه عبر قناة “الرافدين بلس” الفضائية.
Advertisements
وأضاف “الحديث عن زيادة الأسعار الآن شائعات مغرضة معروف مصدرها”، وأكد على “حرص وزير الكهرباء على إعلام المواطنين بحقيقة المستجدات واطلاع الرأي العام عليها لمعرفة كافة الحيثيات التي تحيط بها والتحديات والمشاكل التي تواجهها وزارة الكهرباء”.
وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء “أن قرار زيادة الأسعار مُحدد منذ عام 2014 ، تبعاً للخطة الزمنية مع دخول محطات كهرباء جديدة”.
Advertisements
التعليقات