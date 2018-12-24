وزيرة الصحة: الكشف عن 21.5 مليون مواطن منذ انطلاق حملة “١٠٠ مليون صحة”

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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 8 ملايين و 728 ألفا و328 مواطنا حتى ظهر اليوم الرابع والعشرين “للمرحلة الثانية” من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على “فيروس سي” والكشف عن الأمراض غير السارية،والتى تحمل شعار “١٠٠ مليون صحة”.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان أن إجمالى عدد المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ أن بدأت في الأول من شهر أكتوبر الماضي وصل إلى 21 مليونا و510 آلاف و820 مواطنا، مشيرة إلى أن الدولة تسعى للوصول إلى كل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان بشكل كامل.

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وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم الكشف عن 464 ألفا و627 طالبا بالمرحلة الثانوية منذ بدء المبادرة وحتى ظهر اليوم الاثنين في محافظات المرحلة الأولى التسعة.

وتابع أن محافظة الإسكندرية كانت أكثر محافظة إقبالا بإجمالي تردد 102 ألف و 724 طالبا، والبحيرة 94 ألف طالب، وأسيوط 76 ألفا و939 طالبا، والقليوبية 71 ألفا و677 طالبا، مشيرا إلى أن الكشف بالمدارس بدأ يوم ١ ديسمبر ٢٠١٨، ومن المقرر أن ينتهي بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة في أبريل ٢٠١٩، وذلك بعد تحويل الطلاب المصابين إلى وحدات صرف العلاج بالمجان.

وأردف مجاهد، أن هناك 8 ملايين و728 ألفا و328 مواطنا تم الكشف عنهم في محافظات المرحلة الثانية من “المبادرة الرئاسية” وذلك منذ اليوم الأول للمبادرة وحتى ظهر اليوم، حيث احتلت محافظة القاهرة الصدارة من حيث أنها أكثر المحافظات مشاركة على مستوى الجمهورية بإجمالي عدد مشاركين 3 ملايين و227 ألف مواطن، ثم جائت محافظة المنوفية فى المركز الثاني بـ مليون و93 ألف مواطن، ثم محافظة سوهاج بـ مليون و88 ألف مواطن، ثم محافظة كفر الشيخ بـ 873 ألفا و 236 مواطنا، ثم محافظة بني سويف بـ 756 ألف مواطن.

يذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية مستمرة في استقبال استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg ويتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج على مستوى الجمهورية.