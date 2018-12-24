الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار بدءًا من الأربعاء.. وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

صرح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبدالعال، “إنه من المتوقع أن تتعرض الدولة المصرية بداية من يوم الأربعاء القادم حتى يوم السبت الموافق التاسع والعشرين لحالة من حالات عدم الاستقرار بالنسبة للأحوال الجوية”.

وأضاف أن السحب المتوسطة والمنخفضة تتكاثر يوم الأربعاء، ويوم الخميس القادمين، يصاحبها أمطار على مناطق السواحل الشمالية للدولة المصرية، ومناطق في محافظات الوجه البحري، وتمتد الأمطار إلى محافظة القاهرة، ومناطق مدن القناة، ومناطق وسط وشمال سيناء”.

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وأكد “‘أن الأمطار سوف تكون رعدية وغزيرة في بعض من المناطق، مع نشاط حركة الرياح على شمال الدولة المصرية، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية في بعض المناطق، ويؤدي أيضاً إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر الأبيض المتوسط”.

وسوف تشهد الدولة المصرية اعتباراً من يوم الخميس القادم حتى يوم السبت انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة درجات عن المعدلات الطبيعية في ذلك الوقت من كل عام، ليسود ساعات النهار طقس بارد نهاراً، شديد البرودة في الليل، وتنحصر فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة والسبت على مناطق السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري.

أهاب الدكتور أحمد عبدالعال بجموع المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة الشتوية، وعدم ممارسة الأعمال البحرية في البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة من يوم الأربعاء إلى يوم السبت، وأهاب أيضا بجموع المسؤولين بالدولة المصرية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة من أجل الحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

وأوضح “أن هيئة الأرصاد الجوية سوف تستقبل اتصالات أي جهة على مدار الأربع والعشرين ساعة لإجابة على أي استفسار عن الأحوال الجوية”، وأكد بالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة على محافظات جمهورية مصر العربية كالتالي:”القاهرة والوجه البحري تتراوح درجات الحرارة ما بين 17 إلى 18 درجة مئوية، ومحافظات شمال الصعيد تتراوح درجات الحرارة مابين 17 إلى 18 درجة، وجنوب الصعيد 21 إلى 22 درجة مئوية، ومناطق جنوب سيناء تتراوح درجات الحرارة مابين 22 إلى 23 درجة، أما بالنسبة السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء والسواحل الشمالية الغربية تتراوح ما بين 17 إلى 18 درجة مئوية”.