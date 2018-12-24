الصحة النفسية: المستشفيات للعلاج وليست للإقامة.. ولدينا خدمة “هوم دليفري”

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صرحت الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان الدكتورة منن عبد المقصود، عن وجود خطة متكاملة لوزارة الصحة والسكان من أجل محاربة الإدمان وتغير المفهوم المجتمعي مع المريض النفسي، وأشارت “أن نسبة الإدمان بالشارع المصري سجلت حوالي 3.9% وذلك تبعاً للإحصاء الصادر خلال عام 2017”.

وأضافت الدكتورة منن عبدالمقصود في مشاركتها في فعاليات جلسة الاستماع التي عقدتها في مقر “لجنة الشؤون الصحية” في مجلس النواب اليوم الاثنين، إن مستشفيات الصحة النفسية ليست من أجل الإقامة الدائمة كما يخيل إلى البعض، ولكنها من أجل العلاج فقط.

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وأوضحت “هي مش سجن، حيث أن المريض طالما ليس خطر على المجتمع ولديه قدر معقول من العقل، فالأفضل أن يظل في منزله بالقرب من أهله، ومستشفيات الصحة النفسية لديها خدمة هوم دليفري، من نخبة من الأطباء المتخصصين في مجال الصحة النفسية يزورون المريض كل فترة في منزله، ويعطوه العلاج اللازم، و يتأكدوا من أنه مؤهل بالتواجد بين المواطنين ولديه صحة عقلية بنسبة لا تقل عن سبعين في المئة”.

وأضافت “أن هناك حملات تنظمها وزارة الصحة والسكان على العاملين في مستشفيات الصحة النفسية من أجل الكشف عن الإدمان، ويتم تحويل أي شخص يُثبت تعاطيه للمواد المخدرات إلى النيابة الإدارية فور ثبوت هذا، وهو نفس الأمر الذي يتم داخل المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني”.

وأكدت “أن المختلين عقليا الموجودين بالشوارع لا يمكن التعامل معهم بشكل مباشر من جانب وزارة الصحة والسكان، بل يجب تسليمهم من جانب الشرطة من أجل إيداعهم في مستشفى الأمراض العقلية، ثم يتسلموه بمجرد شفائه إعادته لأهله مرة أخرى”.

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