النائب طارق السيد يعلن تكليفه برئاسة ملف السيارات الكهربائية بالبرلمان

صرح عضو البرلمان المصري عن حزب المصريين الأحرار عن دائرة باب شرق، وسيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، وهو عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المصرية النائب طارق السيد “أن اللجنة البرلمانية عقدت اجتماع مساء أمس الاثنين تحت رئاسة طلعت السويدي، من أجل مناقشة ملف ضوابط تشغيل واستيراد السيارات الكهربائية، وتصنيع مكونات تلك الفئة من السيارات، ومن أهم تلك المكونات من ناحية التصنيع هي صناعة البطاريات الليثيوم، والعمل على إقام محطات الشحن ، وبرامج الصيانة الواجب تطبيقها داخل جمهورية مصر العربية”.

وأوضح البرلماني “أن اللجنة البرلمانية أوصت بدمج اللجنتين المكلفين بالعمل على إعداد دراسة هذا الموضوع من قبل مجلس الوزراء، ووزارة الكهرباء والطاقة في لجنة واحدة، وذلك بالتعاون مع لجنة الطاقة والبيئة البرلمانية تحت رئاسة المهندس النائب طارق السيد”.

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وأشار البرلماني “أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد شكل لجنة ممثلة من التالي وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المالية، ووزارة البيئة، ووزارة الداخلية، أما بالنسبة إلى وزارة الكهرباء فقد تم تشكيل لجنة مكونة من وزارة الكهرباء والطاقة، ووزارة البيئة، ووزارة المالية المتمثلة في مصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب المصرية، ووزارة الداخلية المتمثلة في الإدارة العامة المرور والتراخيص، ووزارة التنمية المحلية، والمجتمع المدني والمستثمرين والتجار والقائمين على مجال التصنيع”.

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