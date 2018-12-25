تعليم البرلمان: ندعم طارق شوقى فى إصلاح المنظومة التعليمية

صرح رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان المصري الدكتور سامى عرفات، “إن اللجنة البرلمانية على تواصل دائم ومستمر مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور من أجل متابعة نجاح المنظومة التعليمية الجديدة وبما يساهم فى تحقيق الهدف الأساسي، هو الارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب بجمهورية مصر العربية بما يتماشى مع التطور فى العالم”.

وأضاف سامي عرفات “أن الجيل الذى دخل فى المنظومة التعليمية الجديدة خلال شهر سبتمبر السابق لعام 2018، سوف يتخرج في عام 2030، وهو يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية التى تسعى لها، وهى خطوات سوف تجعل من الدولة مصر قبلة للعالم في مجال التعليم”.

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وأشار رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب المصري “أن القيادة السياسية المصرية لديها اهتمام غير مسبوق بعملية تطوير التعليم الفنى، والعمل على تصحيح الصورة الذهنية لدى المواطنين عن التعليم الفنى وكذلك لدى الطالب” وأوضح ” فالنهضة الصناعية في الدولة الألمانية قامت على التعليم الفنى والبحث، وهو ما نسعى إليه “.

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