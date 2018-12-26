وزير التعليم: لو أخدنا اجازة اسبوع من السوشيال ميديا هنشوف الفرق

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صرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقى “إن والده كان باحثاً، ويتقن عمله، ولديه صبر فى الكتابة الهندسية”، لفت الوزير “أن والده عندما يتعب من العمل يغير الموضوع الذي يبحث فيه، مثل استبدال الهندسة بأصول الكلمات”.

وجاءت تلك التصريحات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال لقائه الإعلامي ببرنامج “90 دقيقة”، الذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “المحور” مع الإعلامى الشهير محمد الباز، وأضاف “أن والده كان باحثاً فى تاريخ العرب والمسلمين في الرياضيات والعلوم، وألّف ما يقارب من ثمانية وعشرين كتاباً”.

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وأوضح الوزير “أن والده علمه حب التعليم، وكان عندي امتحان رياضيات صعب جداً، وجبت ثمانية وخمسين من ستين وطلعت الأول، راح مقطع النتيجة ورميها فى الزبالة، وقالى انزل هات الورقة، وقالى شايف خطك، انت مضيت اسمك على الورقة دى وكتبت اسم أبوك وجدك، لما تمضي على أى حاجة احترم اسم أسرتك والقارئ اللى بيقرأ، وخطك يبقى أحسن من كدة”.

وأضاف “أنه تعلم من والده التركيز فى أدق التفاصيل، والحديث عن الأداء والأخلاق والمعرفة”، وأكد الوزير ” إن المفاهيم تغيرت، الأجيال الحالية حصيلة التغير الذى حدث فى المجتمع، وضريبته عالية”، وأشار الوزير “إلى أن الشائعات بها جزئين، أحدهما شخص قال شيئا لم يحاسبه عليه أحد، خاصة إتاحة أدوات إطلاق الشائعات، وهناك طرف ثان عليه أن يرد أو يتحقق مما يقرأ، موضحا أنه رغم نفى الشائعة يستمر الأداء فى نشر الشائعة.

وأضاف الدكتور طارق شوقي “أنه يتلقى نفس السؤال من عدة أشخاص”، وأكد “لو خدنا اجازة لمدة اسبوع من السوشيال ميديا هنشوف الفرق”.

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