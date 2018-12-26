التضامن تعلن عن شروط ومعايير اختيار مشرفى حجاج الجمعيات الأهلية لعام 2019

منذ 3 ساعات أخبار مصر
التضامن تعلن عن شروط ومعايير اختيار مشرفى حجاج الجمعيات الأهلية لعام 2019
حج

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن فتح باب التقديم الخاص بمشرفي حج الجمعيات الأهلية الخاصة بعام 1440هـ / 2019م، على أن يستمر تلقي طلبات مشرفي حج الجمعيات الأهلية إلى يوم العاشر من شهر يناير القادم لعام 2019.

شروط ومعايير اختيار مشرفى حجاج الجمعيات الأهلية لعام 2019

– يتم تقديم الطلبات المرشحين المستوفين لكافة الشروط عبر الموقع الإلكتروني الخاصة بالمؤسسة وهي كالتالي. www.hajjfoundation.org.eg

– سوف تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بعقد برامج تدريبية من أجل تأهيل المشرفين الذين سوف يتم اختيارهم .

– سوف يتم إجراء اختبار تحريري لكافة المرشحين، يتضمن الاختبار أسئلة دينية وإدارية على برنامج الحاسب الآلي أون لاين.

– اعلان النتيجة للممتحنين فور انتهائه من فترة الإختبار.

– سوف يتم إجراء اختبار شفوى للمترشحين الذين اجتازوا الاختبار التحريري.

– سوف يتم اختيار مشرف لكل خمسة وأربعين حاج، منهم خمسين في المئة من المشرفين الجدد، وخمسين في المئة ممن سبق لهم الإشراف على الحج.

– مراعاة اختيار العناصر الشابة القادرة على أداء المهام الإشرافية، حرصاً على توفير كافة سبل الرعاية للحجاج.

– تتضمن الشروط الواجب توافرها في المشرفين التمتع باللياقة الصحية، واللياقة البدنية اللازمة لأداء المهمة المكلف بها بكفاءة عالية.

– تقديم شهادة طبية من إحدى المستشفيات الجامعية، أو المستشفيات الحكومية

– أن يتمتع المشرف بحسن السلوك، والسمعة الطيبة أن يكون حاصل على مؤهل متوسط على الأقل، ويفضل المؤهل الأعلى.

– تقديم ما يفيد ذلك مع تمتعه بالثقافة الدينية الصحيحة ، واللازمة لتلك المهمة لأداء مهام الإشراف على الحج.