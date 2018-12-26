التضامن تعلن عن شروط ومعايير اختيار مشرفى حجاج الجمعيات الأهلية لعام 2019

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن فتح باب التقديم الخاص بمشرفي حج الجمعيات الأهلية الخاصة بعام 1440هـ / 2019م، على أن يستمر تلقي طلبات مشرفي حج الجمعيات الأهلية إلى يوم العاشر من شهر يناير القادم لعام 2019.

شروط ومعايير اختيار مشرفى حجاج الجمعيات الأهلية لعام 2019

– يتم تقديم الطلبات المرشحين المستوفين لكافة الشروط عبر الموقع الإلكتروني الخاصة بالمؤسسة وهي كالتالي. www.hajjfoundation.org.eg

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– سوف تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بعقد برامج تدريبية من أجل تأهيل المشرفين الذين سوف يتم اختيارهم .

– سوف يتم إجراء اختبار تحريري لكافة المرشحين، يتضمن الاختبار أسئلة دينية وإدارية على برنامج الحاسب الآلي أون لاين.

– اعلان النتيجة للممتحنين فور انتهائه من فترة الإختبار.

– سوف يتم إجراء اختبار شفوى للمترشحين الذين اجتازوا الاختبار التحريري.

– سوف يتم اختيار مشرف لكل خمسة وأربعين حاج، منهم خمسين في المئة من المشرفين الجدد، وخمسين في المئة ممن سبق لهم الإشراف على الحج.

– مراعاة اختيار العناصر الشابة القادرة على أداء المهام الإشرافية، حرصاً على توفير كافة سبل الرعاية للحجاج.

– تتضمن الشروط الواجب توافرها في المشرفين التمتع باللياقة الصحية، واللياقة البدنية اللازمة لأداء المهمة المكلف بها بكفاءة عالية.

– تقديم شهادة طبية من إحدى المستشفيات الجامعية، أو المستشفيات الحكومية

– أن يتمتع المشرف بحسن السلوك، والسمعة الطيبة أن يكون حاصل على مؤهل متوسط على الأقل، ويفضل المؤهل الأعلى.

– تقديم ما يفيد ذلك مع تمتعه بالثقافة الدينية الصحيحة ، واللازمة لتلك المهمة لأداء مهام الإشراف على الحج.