تعرف على أبرز الكلمات المأثورة للرئيس الراحل محمد أنور السادات

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قام “مركز معلومات ودعم اتخاذ” التابع لمجلس الوزراء، بنشر انفوجراف عن الكلمات المأثورة للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات.

كلمات مأثورة للرئيس السادات

إننا بشعبنا، وأمتنا تيار حضاري مؤثر يعطي، ويأخذ، ويفعل، ويتفاعل.

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إن النصر يبدأ في القلب، ولا هزيمة تبدأ في القلب، هذا درس التاريخ الإنساني الطويل.

إن مقياس قدرتنا هو تصميم هذا الشعب، ومقياس طاقتنا هو إرادة هذا الشعب.

إننا نريد استخلاص المبادئ، والأسس، والثقافة لبناء الإنسان الجديد، لا نستطيع فصل ماضينا، عن حاضرنا، عن مستقبلنا.

الشباب نصف الحاضر، وأصحاب المستقبل، هو ذخيرة الوطن وعدته من أجله يبذل الآباء عرقهم، وجهدهم ، وبه ينتقل الوطن إلى حياة أفضل.

في حياة الأمم مناسبات، واحداث تتوالى عليها السنين، ولا تزال في ضمير الشعوب، تضيء وجدانها بكل ما هو نبيل وعظيم.

إن مصر العريقة، ومهد الحضارة، قد قاست الأهوال عبر التاريخ، وعلى مدى الزمن، وخرجت من مثل هذه المحن ظافرة منتصرة، وأشد صلابة، وأقوى عوداً.