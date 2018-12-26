الأرصاد: طقس الأربعاء معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا والصغرى بالقاهرة 11 درجة

Advertisements

يحرص موقع “مصر 365” على تقديم نشرة دورية عن أحوال الطقس في مصر وبعض عواصم الدول العربية والعالمية، وعن أحوال الطقس اليوم الأربعاء، الموافق 26 ديسمبر.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل شمالًا يمتد حتى شمال الصعيد، ويكون مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وعن نشاط الرياح، ذكر خبراء الأرصاد أنها نشطة على شمال البلاد حتى القاهرة والوجه البحري، لكنها تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة ، وهو ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

كذلك تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة مساءً.

Advertisements

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه بالنسبة لحالة البحرين فإنها مضطربة نوعا ما، حيث تكون حالة البحر المتوسط مضطربة، ويصل ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفي السطور التالية يعرض لكم موقع ” مصر 365″ بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 26 ديسمبر على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 20

شبين الكوم 11 20

طنطا 12 20

دمنهور 12 21

الإسكندرية 12 21

بلطيم 13 21

مطروح 15 18

السلوم 14 17

سيوة 09 21

بورسعيد 14 21

دمياط 14 21

الزقازيق 11 22

الإسماعيلية 08 22

السويس 10 21

العريش 09 21

رفح 09 20

رأس سدر 11 21

نخل 03 18

نويبع 16 22

طابا 11 20

كاترين 03 16

الطور 11 21

شرم الشيخ 16 23

الغردقة 15 23

مرسى علم 16 24

الفيوم 11 20

بني سويف 11 20

المنيا 10 20

أسيوط 09 21

سوهاج 09 22

قنا 10 23

الأقصر 09 24

أسوان 07 24

أبوسمبل 11 23

الوادي الجديد 12 22

شلاتين 16 26

أبو رماد 17 25

راس حدربة 18 24

حلايب 19 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 26 ديسمبر على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 32

المدينة 16 28

الرياض 10 23

المنامة 17 21

أبوظبي 16 25

الدوحة 15 23

الكويت 12 20

دمشق 04 14

بيروت 13 18

عمان 06 14

القدس 07 15

غزة 12 20

بغداد 09 17

مسقط 18 25

صنعاء 03 24

الخرطوم 18 34

طرابلس 11 17

تونس 06 16

الجزائر 08 17

الرباط 08 20

نواكشوط 14 28

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعةبيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 26 ديسمبر على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -14 -01

اسطنبول 01 04

إسلام آباد 02 17

نيودلهي 05 20

جاكرتا 24 31

بكين -11 -02

كوالالمبور 24 32

طوكيو 02 10

أثينا 03 08

روما 02 12

باريس -02 06

مدريد 01 12

برلين 04 07

لندن 04 08

مونتريال -12 -04

موسكو -10 -08

نيويورك -01 06

واشنطن -01 08