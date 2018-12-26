بالتفاصيل.. السيسي يفتتح مشروع “بشاير الخير 2” بالإسكندرية

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وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى منطقة غيط العنب، بمحافظة الإسكندرية، لافتتاح مشروع الإسكان “بشاير الخير 2” بعروس البحر الأبيض المتوسط.

وبدأت فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من “بشاير الخير2” ، بمستهل من آيات الذكر الحكيم وتلاوة لبعض الأيات القرآن، ثم تم عرض فيلم تسجيلي حول المشروع.

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وتضمنت فاعليات الافتتاح مشاهدة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فيلما تسجيليا حول مشروع “بشائر الخير ٢” بغيط العنب بالإسكندرية من إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة.

وعرض الفيلم التسجيلى الذي نفذتهإدارة الشئون المعنوية، معاناة ومشاكل سكان المنطقة العشوائية قبل التطوير وإصدار القيادة السياسية قرار تطوير المشروع منذ عامين فى مرحلتيه الأولى والثانية من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة يتم تنفيذها على مساحة ١٥ ألف متر مربع ، من أجل خدمة ١٠ آلاف مواطن بكل المرافق والخدمات .بمنطقة غيط العنب بمحافظة الإسكندرية.

ورصد الفيلم أن المرحلة الثانية من مشروع غيط العنب يستهدف إنشاء 18 بلوكا وعمارة فردية، بإجمالي 37 عمارة، تشمل 1869 وحدة سكنية، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى والمحال والمولات التجارية بالدورين الأرضي والأول، كما تم تجهيز جميع الوحدات السكنية وتزويدها بالأثاث وجميع الأجهزة اللازمة.

وكان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد أكد في تصريح صحفي اليوم ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بافتتاح مشروع الإسكان بغيط العنب “بشائر الخير 2” بمحافظة الإسكندرية.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع مدينة “بشائر الخير ٢”، هو المرحلة الثانية لاستكمال مشروع التطوير الحضارى لمنطقة غيط العنب، والذي شملت فيه المرحلة الأولى ١٦٣٢ وحدة سكنية، وتستهدف المرحلة الثانية إنشاء ١٨ بلوك وعمارة فردية، بإجمالى ٣٧ عمارة، تشمل ١٨٦٩ وحدة سكنية، علاوة على العديد من الخدمات الأخرى والمحال والمولات التجارية بالدورين الأرضي والأول، وتم تجهيز جميع الوحدات السكنية وتزويدها بالأثاث وجميع الأجهزة اللازمة.

وتضمن مشروع بشائر الخير 2، إنشاء فرع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتم تزويده بكافة السلع الغذائية ومستلزمات واحتياجات المنزل لخدمة أهالي المدينة، وتم تشطيب الوحدات وتزويدها بالأثاث والمفروشات لتسليمها للمستحقين كاملة التجهيزات تنفيذا لتعليمات الرئيس السيسى.

ومن ناحيته ذكر خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات في تصريحات تليفزيونية سابقة، إن مشروع «بشائر الخير 2» الذي يفتتحه الرئيس اليوم في الإسكندرية ليس مشروعا نمطيا، حيث أن المباني تصل ارتفاعها إلى 14 طابقا ويهدف لتغيير الوجهة الحضارية للمحافظة.

وزاد مدير صندوق تطوير العشوائيات ، أن عدد الوحدات السكنية التي سوف يتضمنها المشروع بعد افتتاح المرحلة الثالثة والخامسة يصل إلى 30 ألف وحدة، بتكلفة 8 مليارات جنيه من أموال الصندوق.

وأوضح صديق، أن مشروع بشائر الخير 1 و2، تم تنفيذه من أموال التبرعات من رجال الأعمال، لافتًا إلى أن الدولة عازمة على النجاح في مواجهة العشوائيات مهما كان الثمن، وتوفير سكن آمن وحياة تليق بالمواطن المصرى.