تفعيل خدمة الخط الساخن (15100) لتلقي شكاوي الأعطال لجميع المرافق بالمدن الجديدة

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كشف المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، أن الهيئة بدأت في تطبيق تفعيل خدمة الخط الساخن للرقم المختصر (15100) لتلقي الشكاوى والأعطال الخاصة بجميع شبكات المرافق وتشمل (المياه – الصرف – الطرق – الكهرباء – التليفونات – الزراعة – غيرها)، بالمدن الجديدة، لافتًا إلى أنه تم البدء بـ13 مدينة جديدة، مع إمكانية تحويل العملاء لرقم غرفة الطوارئ لباقي الأجهزة خارج تلك المدن.

وأوضح ممدوح، في بيان صحفي له اليوم الأربعاء، الموافق 26 ديسمبر، أنه يمكن الاتصال على هذا الخط المختصر وتلقي الشكاوى على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وهو ما يسهم في سهولة التواصل بين الهيئة وساكني تلك المدن الجديدة، مؤكدًا أن تفعيل تلك الخدمة يأتي في إطار حرص الهيئة على متابعة تشغيل وصيانة جميع المرافق بالمدن الجديدة، وهو ما يحقق أعلى معدل لكفاءة التشغيل.

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وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، إلى أن المدن الـ 13، التي يتواجد بها خدمة الخط الساخن التى سيتم البدء بها، هى (القاهرة الجديدة – العاشر من رمضان – الشروق – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – العبور – بدر – برج العرب الجديدة – السادات – 15 مايو – بني سويف الجديدة – المنيا الجديدة – أسيوط الجديدة)”.