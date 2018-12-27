بالفيديو.. تطوير العشوائيات: الأهالي أنشأوا عشش فراخ أعلى أسطح الوحدات الجديدة

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شدد المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائيات المهندس خالد صديق، على ضرورة الاهتمام والحفاظ على “المشروعات السكنية الاجتماعية” التي تم إقامتها من أجل تطوير العشوائيات، وأوضح “روحنا زيارة لمشروع تطوير العشوائيات القائم في محافظة بورسعيد وجدنا هناك إهمال كبير من المواطنين”.

وجاءت تصريحات المهندس خالد صديق، في مداخلة هاتفية في برنامج “8 الصبح”، الذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “dmc”، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، صباح اليوم الأربعاء، وأشار “أن المواطنين أقاموا عشش فراخ وحمام على السطوح، وإعلانات على الحوائط، ما استدعى اتخاذ المحافظ إجراءات صارمة مع رؤساء الحي والموظفين، وتم إزالة كافة تلك التجاوزات”.

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وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية “أنه سوف يتم تخصيص شركة من أجل إدارة كل مشروعات تطوير العشوائيات بهدف الحفاظ على تلك المشروعات، وتقديم الخدمات للأهالي والعمل على تلبية احتياجاتهم”، لفت إلى أنه سوف يتم افتتاح مشروعي “بشائر الخير 3 ، وبشائر الخير 5″ القائمين في محافظة الإسكندرية، يتضمن المشروعات على وحدات سكنية يصل عددها إلى سبعة وعشرين ألف وحدة سكنية، سوف يتم تسليمها في العام القادم 2019″.

وتابع ” سوف يتم افتتاح مشروع “بشائر الخير 4″ السكني القائم في محافظة البحيرة والذي يحتوي على ألفين وحدة سكنية في وقت لاحق”.