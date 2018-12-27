تعرف على أبرز 10 معلومات عن مشروع بشاير الخير بالإسكندرية

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يعد “مشروع بشاير الخير” من أهم المشروعات، التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل القضاء على العشوائيات، حيث أكد رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، “أن من أهم الخطوات لبناء الدولة هو القضاء على العشوائيات بجميع المحافظات وتأهيل سكن آمن لكافة المواطنين”.

أبرز المعلومات عن مشروع بشاير الخير للقضاء على العشوائيات بالإسكندرية

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مشروع “بشاير الخير” تم إقامته في منطقة غيط العنب، على ثلاثة مراحل حتى الوقت الراهن.

المرحلة الأولى من مشروع بشاير الخير يوجد بها ما يقارب من 1632 وحدة سكنية، تم تسليم الوحدات بالكامل.

المرحلة الثانية من مشروع بشائر الخير تتضمن إقامة 1870 وحدة سكنية، وإقامة ثمانية عشر بلوك بإجمالي عدد عمارات سكنية تصل إلى مائة وسبعة وثلاثين مشروع.

المرحلة الثالثة مشروع بشاير الخير يتضمن إقامة ما يقارب من 5840 وحدة سكنية.

الوحدات السكنية تتكون من ثلاثة غرف، وصالة شاملة التجهيزات، والأثاث، والمصاعد، والأجهزة الكهربائية.

قامت الدولة بصرف تعويضات إلى المواطنين بعد إزالة المناطق العشوائية بها بقيمة مالية تصل إلى سبعة وخمسين مليون جنيهاً.

محافظة الإسكندرية تحملت تكلفة “رفع شبكات المياه، وشبكات الغاز، والصرف الصحى” بقيمة إجمالية تقارب من أربعمائة وثمانية وستون ألف جنيهاً.

المشروع به خدمات متكاملة “مستشفى، وبنك، ومحلات تجارية، وحضانة، ومحال للمهن الفنية”.

مشروع بشاير الخير ليس سكنيًا فقط، ولكن به مراكز من أجل تنمية قدرات المواطنين، وتعليمهم الحرف المهنية مثل “النجارة والسباكة”.

كلف رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي ببدء استكمال بشاير الخير 4 و5 وهى توسعات عمرانية جديدة للدولة المصرية.

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