الأرصاد تٌحذر من سقوط أمطار رعدية اليوم والعظمى بالقاهرة 17 درجة

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يحرص موقع “مصر 365” على تقديم نشرة عن الأرصاد الجوية لمتابعيه بشكل يومي، نعرض خلالها أخبار الطقس في كافة محافظات الجمهورية، وبيان بدرجات الحرارة في مصر وبعض العواصم العربية والأجنبية.

وعن أخبار طقس اليوم الخميس، الموافق 27 ديسمبر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد طقس بارد على شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومناطق من سيناء، وتكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق.

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وأضاف مسئولو هيئة الأرصاد الجوية في نشرة الهيئة الدورية، أن يصاحب طقس اليوم انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد على شمال البلاد يمتد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً، كما تنشط الرياح وأغلبها شمالية غربية على شمال البلاد حتى القاهرة ومناطق من سيناء، وينتج عن ذلك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

وعن حالة البحرين، ذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط، تكون مضطربة جدًا، وارتفاع الموج فيه من أربعة أمتار إلى خمسة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفي السطور التالية يعرض لكم موقع “مصر 365” بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، الموافق 27 ديسمبر في محافظات مصر وبعض عواصم الدول العربية والأجنبية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، الموافق 27 ديسمبر، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 17

شبين الكوم 12 17

طنطا 12 17

دمنهور 11 16

الإسكندرية 11 16

بلطيم 1 16

مطروح 13 16

السلوم 11 15

سيوة 09 15

بورسعيد 15 17

دمياط 14 17

الزقازيق 12 17

الإسماعيلية 10 18

السويس 11 17

العريش 09 17

رفح 09 16

رأس سدر 10 17

نخل 03 14

نويبع 16 19

طابا 10 14

كاترين 01 10

الطور 11 17

شرم الشيخ 16 22

الغردقة 14 21

مرسى علم 14 21

الفيوم 11 17

بني سويف 11 17

المنيا 07 17

أسيوط 07 17

سوهاج 07 19

قنا 08 20

الأقصر 09 21

أسوان 12 22

أبوسمبل 12 21

الوادي الجديد 11 19

شلاتين 19 27

أبو رماد 18 26

رأس حدربة 17 25

حلايب 18 24

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، الموافق 27 ديسمبر، على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 32

المدينة 13 25

الرياض 14 24

المنامة 18 22

أبوظبي 15 25

الدوحة 18 23

الكويت 14 23

دمشق 04 11

بيروت 12 15

عمان 05 09

القدس 06 09

غزة 14 16

بغداد 09 17

مسقط 19 25

صنعاء 05 25

الخرطوم 16 32

طرابلس 10 16

تونس 06 17

الجزائر 08 16

الرباط 08 19

نواكشوط 14 28

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، الموافق 27 ديسمبر، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -08 -04

اسطنبول 02 06

إسلام أباد 00 17

نيودلهي 05 20

جاكرتا 25 32

بكين -12 -05

كوالامبور 24 31

طوكيو 01 11

أثينا 03 11

روما 02 13

باريس -02 06

مدريد 01 11

برلين 05 07

لندن 03 07

مونتريال -09 -08

موسكو -12 -07

نيويورك 03 05

واشنطن 06 09