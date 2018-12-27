خبراء الأرصاد: تعرٌض البلاد لموجة طقس سيء ذروته اليوم الخميس وتستمر حتى السبت

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حذر خبراء الأرصاد من تعرض البلاد لموجة من الطقس البارد وعدم الاستقرار بالأحوال الجوية والتي تؤثر على كافة الأنحاء، جاء ذلك وفق توقعات خبراء الأرصاد الجوية، بطقس غير مستقر وتوقعات بانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وأمطار بأغلب الأنحاء.طول مدة الـ 72 ساعة القادمة، والتي تبدأ من اليوم الخميس، الموافق 27 ديسمبر وتستمر حتى السبت المقبل، الموافق 29 ديسمبر.

حيث حذر خبراء الأرصاد من طقس اليوم الخميس، ووصفوها بإنها تشهد ذروة موجة الطقس السئ، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومناطق من شمال سيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانا على بعض المناطق.

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وحول درجات الحرارة، توقع الخبراء أن يصاحب ذلك انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

ويتوقع الخبراء، أن تنشط الرياح أغلبها شمالية غربية حتى القاهرة ومناطق من سيناء وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية بالبحرين الأحمر والمتوسط.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بالقاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجة ، والإسكندرية العظمى درجة 16 والصغرى 11 درجة ، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 13 درجة ، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة ، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة ، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة .

توقعات خبراء الأرصاد لطقس غدًا الجمعة والسبت المقبل

أما عن طقس الغد الجمعة ، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يستمر الطقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .

وجاءت توقعات الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال سيناء والوجه البحرى، كذلك يكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط .

وأبرزت هيئة الأرصاد في بيانها درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة، بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وبالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 18 درجة والصغرى 14 درجة، وبالوجه البحرى والقاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء والغردقة العظمى 20 درجة والصغرى 16 درجة، وشمال الصعيد العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجة، وبجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 20 درجة للعظمى 11 للصغرى درجة.

موجة الطقس السئ يصاحبها انخفاض 4 درجات تبدأ من اليوم الخميس

وكان الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد كشف عن تعرض البلاد لموجة من الطقس غير المستقر والتي تبدأ من اليوم الخميس وحتى السبت المقبل، لافتًا إلى إنها ستشهد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات عن المعدل الطبيعى بالنسبة لهذا الوقت من العام ليسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات صحفية، أنه من المتوقع أن تنحصر فرص سقوط الأمطار يومى الجمعة والسبت المقبلين، خاصة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجة البحرى، وخلال تصريحاته الصحفية عن أحوال الطقس، ناشد المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال تلك الفترة لبرودة الأجواء.

وجدد الدكتور أحمد عبد العال، تحذيراته لسائقو السيارات بضرورة توخي الحذر خاصة وقت الأمطار وتجنب السرعات الزائدة، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية نتيجة لاضطراب الملاحة البحرية في تلك الفترة.