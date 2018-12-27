الكهرباء: قريباً شحن العداد مسبق الدفع بالمحمول

صرح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، “أنه سوف يتم قريباً الإعلان عن نظام شحن جديدة خاصة بـ العدادات الكهربائية مسبوقة الدفع”.

وأوضح الوزير “أن نظام الشحن الجديد سوف يكون عبارة عن شحن العداد الكهربائي مسبق الدفع من المنزل عن طريق استخدام الهاتف المحمول”، وأضاف “أنه لن يرتبط بمواعيد، أو أماكن معينة من أجل شحن العدادات المسبقة الدفع”.

كما أعلن مصدر مسئول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة “أنه تم سوف يتم طرح مناقصة خلال بداية شهر يناير القادم لعام 2019، من أجل اختيار الشركات التي سوف تقوم على تنفيذ عملية خدمة شحن العداد الكهربائي مسبق الدفع من المنزل، وسوف يتم العمل بالمنظومة الجديدة منتصف يناير القادم”.

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وأوضح المصدر “أن نظام الشحن الجديد سوف يمكن المشترك من تحويل رصيد إلى العداد الكهربائي مسبق الدفع عن طريق استخدام الهاتف المحمول فى أى وقت ومن أى مكان، كما سوف يتم إتاحة خدمة تحويل الرصيد ايضا باستخدام خاصية البلوتوث إلى العداد الكهربائي”.