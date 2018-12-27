السيسي:كينج مريوط هترجع أحسن من الأول وهشيل كل المخالفات.. مش هقبل بالتعدي على مستقبل أولادنا

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كشف الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن السبب وراء عجز شبكات الصرف على استيعاب مياه الأمطار، هو البناء العشوائى لتلك المباني والذى لا يتناسب مع قدرات المجتمع الموجودة، ووجه حديثه للمسئولين قائلًا :”اشرحوا للناس سبب عدم قدرة شبكات الصرف على استيعاب مياه المطر.. لأنها كانت مجهزة لعدد عمارات ووحدات بشكل وارتفاع معين ولكن حدث أن تضاعفت هذه الوحدات.. والدولة تجرى دايما عشان تلاحق التطور”، مؤكدًا على أهمية مشروعات الإسكان الاجتماعى وسباق الزمن للقضاء على هذه الأزمة.

وخلال افتتاحه لمشروع “بشائر الخير 2″، بمنطقة غيط العنب بمحافظة الإسكندرية، أضاف الرئيس السيسي أن المحافظ ومدراء الأمن والداخلية والقوات المسلحة معنيين بتحقيق الانضباط، موضحا :”وأنا جاى بالطائرة رأيت المناطق غرب المطار وجنوبه، فى النزهة.. الناس بتبنى .. بيبنوا إيه.. الأراضى غير مخططة، لافتًا إلى أنهم لم يحصلوا على تراخيص.

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وأردف مستنكرًا: “فلماذا يصمت المسئولون؟.. عشان هما كتير؟.. يعنى هيغلبوا بالكثرة؟”،ووجه حديثه لمدير أمن إسكندرية والداخلية:”الكلام دا فيه تجاوز شديد، الناس تعودت عليه ولم يعد مقبولاً الآن.. هنفضل تعابنين ودولة تعبانة.. الناس بتعمل الغلط وأنا عاوز ألحقهم فبعمل الغلط معاهم!.. اللى إحنا بنعمله دا صح وترفيقه والترخيص هو دا الصح.. نحن فى مصر تعودنا على إننا نغلط، والبعض يظن أن الدولة لن تفعل شيء بسبب الإعداد الكبيرة.. والكلام دا لازم ينتهى فى الدولة دى إذا كنتم تريدون أن تبقى مصر دولة ذات قيمة ومكانة.. الكلام دا للمسئولين والمواطنين ومش معقول عاوزين تحطوا فى جيبكم بس!”.

وأكد السيسي في كلمته خلال افتتاح مشروع “بشائر الخير 2″ :”لا بد من العمل وفقًا للمخططات، أنا بكلمكم وفيه منطق وموضعية غائبة منذ سنوات طويلة فى البلد وهذا أمر غير مقبول.. فيه منطق مش مظبوط ومشى.. وأنا بقولكم الحق حق وإن لم يتبعه أحد، والباطل باطل وإن اتبعه الجميع.. وما تتحدثون عنه والتجاوزات”.

وفي حديثه عن بحيرة كينج مريوط، ذكر الرئيس السيسي، أن وضع البحيرة الأن غير مرضي مؤكدًا أنه من المخطط أن ترجع البحيرة لوضعها سابقا حيث قال:”بحيرة كينج مريوط ترجع كما كانت وأحسن وهشيل كل المخالفات وهزيل كل اللى عمل حاجة وأقول ذلك لكل متجاوز.. محدش يقبل التعدى على مستقبل أولادنا.. البعض يظن أن الدولة مقصرة بسبب انقطاع المياه والصرف الصحى.. إحنا كمسئولين وكمواطنين علينا التزام تجاه بلدنا وأولادنا.. هذا الكلام موجود فى إسكندرية والقاهرة وكل محافظات الدولة.. قولوا لى اعمل إيه.. ولا أسكت.. إذا كان مطلوب منى أسكت أسكت.. أنتوا مش بتغيروا ولا صعبان عليكم بلدكم؟.. هو الحب كلام وناخد المكسب حتى لو لم سليمًا!.. بحيرة المنزلة عاوزة 30 مليار جنيه عشان تعود لما كانت عليه”.

ولفت الرئيس السيسي إلى أنه يعلم أن التعديات موجودة فى كافة المحافظات بالجمهورية، مؤكدًا أنه لا يمكن السكوت عنها، وأضاف:”مش معقول نصلح وناس معانا تعيقنا كلنا”، ووجه الرئيس السيسى المسئولين بالمنطقة الشمالية العسكرية ووزارة الداخلية بالتعاون مع المحافظ.

وأضاف السيسي لمسئولي المنطقة الشمالية ووزارة الداخلية بالمحافظة: ” عاوز يوم بيوم موقف بالتجاوزات فى المبانى والإزالات التى تجرى.. هذا الأمر أمن قومى.. لو سبت الناس البسطاء بضعفهم وغلبهم عايشة بهذه الطريقة فالبلد والله 3 أو 4 سنوات هتتهد.. بس إحنا كأجهزة لازم نحط إيدنا فى إيد بعض عشان نمنع الكلام ده”.