نصائح هامة من المرور لتجنب الحوادث أثناء فترات سقوط الأمطار

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قدم مشرف العمليات بالإدارة العامة للمرور الرائد محمد الشربينى، مجموعة من النصائح للسائقين، من أجل تجنب الحوادث أثناء القيادة على الطرق خلال فترات سقوط الأمطار، وطالب جموع السائقين بمراعاة اتباع قواعد القيادة الآمنة، والسير بأقل سرعة ممكنة، ومضاعفة الأمان بين السيارة الأمامية والخلفية وهي ثمانية أمتار لكل عشر كيلو متر سرعة السيارات.

كما وجه الرائد محمد الشربيني بضرورة الالتزام بتعليمات والقواعد العامة للمرور، مع استخدام جميع الأضواء الموجودة بالسيارة، وتجنب التوقف بشكل مفاجئ، وعدم غلق جميع نوافذ السيارة لكي لا تتضاعف نسبة عدم الرؤية داخل السيارة.

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وأضاف “أن الإدارة العامة للمرور تتابع بشكل يومي مع هيئة الأرصاد الجوية حالة تقلبات الطقس”، وأكد “أنه بناء على توقعات هيئة الأرصاد الجوية التي يتم تسليمها إلى إدارة المرور يتم نشر كافة الخدمات، وسيارات الإغاثة على مداخل ومخارج المدن، والمحافظات المصرية”.

وأوضح “أنه تم تكثيف تواجد سيارات الدفع الرباعي، وخدمات المرور على الطرق”، وأشار “أنه عند ملاحظة أي تأثير للحالة الجوية يتم التنسيق والتعاون من كافة الجهات المعنية بداية من المحافظات، وهيئة الطرق والكباري، وشركات مياه الشرب للدفع بالشفاطات، والعمل على تقديم المساعدات الفنية اللازمة في حالة وجود تجمعات للمياه”.

وأكد مشرف العمليات بالإدارة العامة للمرور أن التواصل مع “الإغاثة المرورية” التي تعمل على مدار اليوم من أجل تلقي البلاغات الخاصة بالمرور على كافة أنحاء جمهورية مصر العربية على رقم الخط الساخن التالي “01221110000”.