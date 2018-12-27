تحديد يومي 3 و4 مارس المقبل للمتخلفين عن استلام أراضيهم بمشروع بيت وطن

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أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، الموافق 27 ديسمبر، أنه تم تحديد يومى 3 و4 مارس المقبل في العام 2019 ، للمتخلفين عن استلام قكع الأراضي بمشروع “بيت الوطن” للمصريين بالخارج بمدينة القاهرة الجديدة.

حيث أن جهاز القاهرة الجديدة، قد بدأ فى تسليم قطع الأراضى السكنية للمصريين بالخارج، وقطع الأراضى الأكثر تميزًا، بمنطقة بيت الوطن بالمدينة، لبعض المجاورات بالأحياء (الرابع – الخامس – السادس) وقطع الأراضى الأكثر تميزًا رقم (1 – 2) بمنطقة طريق السويس، اعتبارًا من يوم 23 الماضى.

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وأوضح المهندس عادل النجار، أنه من المخطط أن يتم تسليم قطع الأراضى بالحى الرابع بالمنطقة (K) من يوم 6/1/2019 : 15/1/2019، والمنطقة (J) من 16/1/2019 : 27/1/2019، والمنطقة (I)من 28/1/2019 : 6/2/2019.

وزاد رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: سيتم تسليم قطع الأراضى الأكثر تميزاً (1 – 2)، بمنطقة جنوب طريق السويس، بالمنطقة (C) من يوم 15/1/2019 : 31/1/2019، والمنطقة (D) من 3/2/2019 : 17/2/2019، وسيجرى تسليم قطع الأراضى بالحى الخامس بالمنطقة (B – D) من 23/12/2018 : 31/12/2018، والمنطقة (C – M) من يوم 15/1/2019 : 31/1/2019، والمنطقة (O – N) من 17/2/2019 : 28/2/2019، وتم تخصيص يومى 3/3/2019، و4/3/2019، لمن تخلف عن الاستلام.