توفير أتوبيسات لنقل جمهور معرض الكتاب من كافة الميادين إلى مكانه الجديد بالتجمع الخامس

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كشف رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتور هيثم الحاج، عن أن الهيئة سوف توفر أتوبيسات لنقل زوار معرض الكتاب في نسخته الخمسين، بمكانه الجديد في منطقة التجمع الخامس.

كان ذلك عقب لقاء جمع بين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب مع محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، بمبنى المحافظة، والذي أسفر عن التنسيق المشترك فى خدمة جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين المنعقدة فى يناير المقبل.

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وتضمن الاتفاق؛ أن تقوم المحافظة بتجهيز أسطول أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة؛ لتقديم خدمة نقل جمهور المعرض من كافة ميادين ومحاور القاهرة الكبرى إلى مركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس، موضحًا أنه سيتم نشر خريطة بأماكن ومواعيد تحركات الأتوبيسات، فضلا عن دعم عملية نقل الجمهور من محطات مترو الأنفاق الكبرى بسيارات السرفيس، بعد إشراك مشروع نقل الركاب الجماعى التابع للمحافظة، كما توفر المحافظة عددا من الأوتوبيسات المكيفة مدعومة بخدمة الانترنت لجمهور المعرض مع توفير خدمات متعددة للجمهور.

وأضاف هيثم الحاج، إن المحافظة سوف تشارك فى المعرض بمناسبة مرور 1050 عاما، على إنشاء القاهرة، وهو الأمر الذي يضيف للاحتفال باليوبيل الذهبي الكثير، مشيرا إلى إنتاج الهيئة فيلما عن معالم القاهرة يتاح لجمهور المعرض، بجانب مشاركة مبادرة “خليك زى آدم” التى أطلقتها المحافظة.

وكان محافظ القاهرة، قد أعلن فيما سبق عن دعمه الكامل لجهود هيئة الكتاب لإنجاح هذا الحدث الثقافي الدولي والذي يفتتحه الرئيس السيسي فى يناير المقبل، مشيرًا إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها فى خدمة جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب كحدث ثقافي يروج من ناحية أخرى للسياحة فى مصر، فضلا عن دعمه للناشرين العرب الحضور خلال فترة المعرض.

وشدد “عبد العال”، عن ضرورة وصول الكتاب إلى كافة أحياء العاصمة، وهو الأمر الذي يتطلب تيسير جهود الهيئة لتنفيذ فاعاليات ومعارض مشتركة مع المحافظة خاصة بالمناطق المحرومة والمستهدفة بالتنمية والتطوير.