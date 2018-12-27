التعليم العالي تعلن خطتها التنفيذية لعام 2019

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كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، النقاب عن خطتها التنفيذية للعام 2019، حيث أعلن الوزير الدكتور خالد عبد الغفار ، أمس الخميس، أنه استجابة لإعلان الرئيس عام ٢٠١٩ عاما للتعليم، فإن وزارة التعليم العالى وضعت خطة تنفيذية لعام 2019 ، وترتكز هذه الخطة على استكمال الجهود السابقة لخلق منظومة تعليمية وبحثية تواكب احتياجات مصر من التعليم العالي والبحث العلمي، والاستفادة من الإمكانات البشرية والمادية للجامعات فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة للدولة ٢٠٣٠ .

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن خطة الوزارة خلال عام 2019 تشمل عدة محاور وهي:

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أولًا: المحور الخدمي ويتضمن هذا المحور إتاحة الخدمات التعليمية والعمل على الوصول لمعدل قيد إجمالي 36% من الفئة العمرية من 18 إلى 22 وذلك عبر التوسع فى إنشاء الجامعات الجديدة، جدير بالذكر أن الوزارة ما تزال مستمرة فى متابعة العمل فى إنشاء جامعتى الأقصر والبحر الأحمر كجامعات حكومية، فضلا عن الجامعات الأهلية وتشمل الجلالة، والعلمين، والمنصورة الجديدة، وجامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة بمدن رأس سدر، شرم الشيخ، الطور، وكذلك الانتهاء من المرحلة الثانية من جامعة زويل، وكذلك انتهاء نسبة 85% من الجامعة اليابانية، إلى جانب فتح أفرع جديدة للجامعات الدولية، وكذلك متابعة إنشاء عدد من الجامعات الخاصة التى صدر لها قرارات جمهورية بالإنشاء، ومراعاة أن تكون الجامعات الحديثة جامعات ذكية وتقدم تخصصات علمية جديدة، وتحقق مفهوم جامعات الجيل الثالث.

ثانيًا: وفى مجال التعليم الفنى تعمل الوزارة فى خطة لإنشاء (20) معهدًا نوعيًا فى تخصصات مختلفة، فضلًا عن متابعة العمل فى إنشاء 3 جامعات تكنولوجية جديدة فى القاهرة الجديدة وقويسنا و بنى سويف.

وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بالمحور الثالث بخطة الوزارة وهو يخص تحسين ترتيب الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية كما تواصل الوزارة في عام 2019 تقديم الدعم لدفع الجامعات المصرية لمراتب متقدمة، والاستمرار فى العمل على تحسين ترتيب مصر في النشر الدولي، فضلا عن متابعة الملفات لتحسين جودة العملية التعليمية، منها: افتتاح مراكز التوظيف والتدريب بالجامعات الحكومية والخاصة، وتكليف لجان القطاع بتحديث المناهج وربطها بسوق العمل، وافتتاح مكاتب رعاية الوافدين بالجامعات، والتوسع فى البعثات التدريبية لشباب الباحثين طبقاً لإستراتيجية الدولة لخطط التنمية، وزيادة ميزانية البعثات وتفعيل الاتفاقيات الدولية مع الجهات المانحة.

كما أشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن الأنشطة الطلابية على مستوى الرياضة والفنون والثقافة سوف تشهد نهضة حقيقية على كافة المستويات.

كما ستدعم وزارة التعليم العالى الجامعات فى مجال المشاركة المجتمعية وخدمة البيئة المحلية بما يحقق دورا أكثر فعالية للجامعات فى خدمة التنمية المستدامة.

أما عن المحور الرابع في خطة الوزارة، فكان في مجال البحث العلمي حيث ذكر عبد الغفار أنه خلال عام 2019 سيتم الانتهاء من عدد من التشريعات الداعمة للابتكار، وتنفيذ استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STI-EGY 2030 ) والتى تم الانتهاء منها عام 2018، ومتابعة عائد الاستثمار من الإنفاق الحكومى فى البحث العلمى.

وأضاف أنه جاري إعداد خريطة البحث العلمى فى مصر Research Landscape in Egypt بالتعاون مع إحدى كبريات المؤسسات المتخصصة فى النشر العلمى، فضلًا عن متابعة تنفيذ وتفعيل قانون حوافز الابتكار عقب صدور لائحته التنفيذية من خلال إجراءات وآليات إنشاء الشركات الناشئة من مؤسسات وهيئات التعليم العالى والبحث العلمى، وكذلك أودية العلوم والتكنولوجيا بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ومعهد بحوث الإلكترونيات وحاضنات الأعمال التكنولوجية. وكذلك إنشاء 5 تحالفات تكنولوجية جديدة، ودعم 850 مشروع تخرج للطلاب يرتبط بالصناعة.

وتابع: سيتم افتتاح مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بمدينة الفضاء المصرية، وكذلك الانتهاء من المرحلة النهائية من تجميع وإطلاق القمر الصناع المصري Nexsat-1 والذي تم بناؤه بقدرات مصرية بنسبة 70%، وإطلاق قمر الجامعات وقمر التحالف من نوع الأقمار الصناعية الصغيرة Cube Sat .