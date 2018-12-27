شوقي: نظام التعليم الجديد يتساوى مع الشهادات الأمريكية والبريطانية

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وصف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، نظام التعليم الجديد الذي بدأته الوزارة في العام الدراسي 2018-2019، في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، بأنها تتساوى مع الشهادات الأمريكية والبريطانية”، قائلاً: “النظام ده راس براس مع الـig وip”.

كان هذا التصريح للوزير، خلال ندوة نظمتها إحدى الصحف الخاصة، اليوم الخميس، الموافق 27 ديسمبر، بأحد الفنادق بحضور الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ومجموعة من مديري المديريات ورؤساء الجامعات.

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وفي كلمته، أكد شوقي، أن هذا هو الاستثمار الأقيم في التعليم؛ لأن الدولة المصرية تمتلك حقوق تأليفه بالكامل، مضيفًا: “تكلفة تطبيق نظام الثانوية المعدل كلف الدولة 5 أضعاف تكلفة النظام الجديد، وكان باستطاعة الرئيس السيسي الاكتفاء بتطوير المراحل الأولى، ولكن الهدف كان انتشال الأجيال الموجودة بالمنظومة التعليمية القديمة من هذا المرض”.

وتابع وزير التربية والتعليم: “الناس بتقول عليا بلبسهم في الحيط، أنتوا لابسين بقالكم 20 سنة وأنا بحاول أخرجكم”.

وأكد شوقي أن ضمان اكتمال ونجاح هذا المشروع الضخم يكمن في امتلاك الناس له واستيعابهم وإيمانهم به، حتى تعود مصر لسابق عهدها في التعليم، وأضاف قائلًا: “أنا جالي منحة للدراسة في أمريكا من غير مايطلبوا ورقة واحدة أكتر من شهادتي، دلوقتي الأطباء المصريين مش لاقيين شغل في دول الخليج، انتوا راضيين بالوضع !”.

وفي نهاية حديثه طالب وزير اتلتربية والتعليم أولياء الأمور بمساعدته في استثارة أبناءهم لحب العلم والمعرفة في أذهان أبنائهم، ووضع مستقبل أبنائهم وتعلمهم الحقيقي أولوية أولى قبل الدرجات والشهادات.