وزير التعليم يرد على اعتراض أولياء الأمور بشأن الـ 4500 جنيه غرامة فقدان “التابلت”

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رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على بعض الاعتراضات التي أثارها أولياء الأمور بشأن الغرامة المحددة بـ4500 جنيه، على ولي أمر طالب الصف الأول الثانوي إذا ثبت إتلاف أو ضياع جهاز “التابلت” الخاص به، مؤكدا أن المبلغ ليس غرامة بالمعنى المعروف لكنها مقابل شراء جهاز جديد للطالب.

كان ذلك خلال الندوة التي نظمتها إحدى الصحف الخاصة، أمس الخميس، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ومجموعة من مديري المديريات ورؤساء الجامعات.

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وأضاف شوقي في حديثه قائلًا: “تكلفة شراء الأجهزة الجديدة 3.5 مليار جنيه، والجهات الرقابية وضعت شرط الـ4500 جنيه، حفاظًا على المال العام، لو ماعملتش كدا التابلت اللي جبناه هيغرق السوق السوداء والصحافة هتطلع تقول إننا بنهدر المال العام”.

وأوضح الوزير أن هناك ثلاثة اختيارات أمام ولي الأمر: الأول أن يتسلم ابنه التابلت ويوقع الإقرار ويلتزم بدفع الغرامة المقررة حال فقدان الجهاز أو إتلافه؛ لشراء بديل، لافتًا إلى أن الخيار الثاني يتمثل في شراء بوليسة تأمين، تتكفل بشراء جهاز جديد للطالب.

أما الخيار الثالث كما قال “شوقي” في حديثه فيتمثل في عدم استلام الجهاز، وعدم التوقيع على الإقرار، وتولي مسؤولية وصول ابنه لبنك المعرفة المصري، وعند الامتحان تسلمه المدرسة جهاز “تابلت” يمتحن من خلاله وتسحبه منه مرة أخرى.

وأكد شوقي أن “التابلت”، هدية من الدولة للطالب في المرة الأولى، مشيرًا إلى أن الدولة تتفاوض مع جهاز تنظيم الاتصالات لتوفير شرائح إنترنت للطلاب مجانًا.

وأعرب الوزير إن الوزارة اشترطت أنه حال تلف التابلت فإن تصليح الجهاز يجب أن يكون عند الوكيل المعتمد المتمثل في شركة “سامسونج”؛ لأنها أكبر شركة لها مراكز معتمدة في مصر.

وأشاروزير التربية والتعليم إلى أن جهاز “التابلت”الذي سوف يتسلمه الطلاب، محكم بنظام معين يمنع الطالب من الدخول على أي برامج اخرى سوى على بنك المعرفة فقط مضيفًا : ” مش هيدخل فيسبوك ولو اتباع هيبقى طوبة”.