تعرف على الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين عبر مكاتب البريد

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صرح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد عصام الصغير رئيس “أن تقديم خدمات المحليات عن طريق مكاتب البريد”، وأكد أن تلك الخطوة تأتى فى إطار دعم خطط الدولة المصرية الهادفة إلى تسهيل تقديم البيانات للمواطنين، والعمل على تحقيق الشفافية، ومكافحة الفساد من خلال ميكنة الخدمات، والإجراءات الرئيسية.

وأضاف إن تلك الخطوة تأتي استكمالًا لجهود المقدمة من قبل الهيئة القومية للبريد المصري من أجل تطوير الخدمات الجماهيرية للمواطنين من أجل تيسير الحصول على الخدمات، التي تقدم من خلال العديد من الهيئات والمصالح الحكومية، ويتم تقديمها عن طريق مراكز الخدمات البريدية ليكون البريد المصرى الاختيار الأول لجميع المواطنين وحتى يصبح منصة من أجل تقديم الخدمات الحكومية.

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وأوضح عصام الصغير إلى “أن إطلاق الخدمات داخل محافظة الإسكندرية وبالتحديد في منطقتي بريد الإسكندرية وبرج العرب سوف يكون كمرحلة أولى تمهيدًا من أجل تعميم الخدمات البريد على مستوى جمهورية مصر العربية”، ولفت إلى “أن الخدمات البريدية المقدمة إلى المواطنين تتيح لهم طلب الحصول على العديد من الخدمات المحلية، والتي تصل إلى ستة وثلاثين خدمة عن طريق مكاتب البريد”.

واضاف “سوف يتم تسجيل بيانات المواطن المستفيد، واستلام المستندات اللازمة عن طريق الحصول على رسوم الخدمة من خلال مكتب البريد على أن يتم تسليمها لمركز المعالجة المركزي المشترك بين بالبريد، وبين المحليات والكائنة في محافظة الإسكندرية، وبعد إن يتم الإنتهاء من الإجراءات سوف يتم إعادة تسليم المصدرات إلى المواطن في محل إقامته أو في مكتب البريد بحسب العناوين المدرجة في الطلبات ويمكن للمواطن متابعة طلبه من خلال تطبيق الموبايل أو عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاصة بالهيئة القومية للبريد.

الخدمات المحلية المقدمة عن طريق البريد للمواطنين

وأكد عصام الصغير أن خدمة المحليات التى تقدمها الهيئة القومية للبريد تتضمن العديد من الطلبات، وهي كالتالي:

طلبات ترميم العقارات.

طلبات الحفر .

وطلبات الحصول على الوحدات سكنية.

طلبات ترخيص تأجير شواطئ.

طلب معاينة عقار آيل للسقوط.

وطلب إقرار التنازل عن وحدة سكنية.

طلب تجديد ترخيص مصعد جديد.

طلب الحصول على صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالمحليات، مثل التراخيص أو الرسومات الهندسية أو قرارات الإزالة.

طلب استخراج بيان سداد مخالفات اشغال الطريق.

طلب استخراج شهادات إتمام أعمال الترميم أو الهدم.

طلب إدخال المرافق للمباني القديمة.

طلب ترخيص إقامة شبكة محمول على أسطح العقارات.

طلب تقنين أملاك أميرية.

طلب ترخيص محل “تجاري أو صناعي”.

بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي سوف تساهم في العمل على تخفيف العبء عن المحليات.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إلى “أنه تم تقديم هذه الخدمة الجديدة بأحدث الأنظمة والأجهزة الإلكترونية المتطورة مما يؤدي إلى سرعة تقديم الخدمات، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين”.