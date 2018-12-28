الأرصاد الجوية تنشر بيان عن توقعاتها لطقس الـ 72 ساعة القادمة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر الموقع الرسمي لها بيان خاص بتوقعات طقس الـ 72 ساعة القادمة، وصرحت الهيئة عن توقعها أن يوم طقس اليوم مائل للبرودة على المناطق الشمالية من جمهورية مصر العربية، وتمتد تلك الموجة من الصقيع حتى شمال الصعيد، ويكون الطقس معتدل على مناطق جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، وتشتد البرودة خلال ساعات الليل.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنها تتوقع أن تمتد موجة الصقيع على المساحات المزروعة القائمة في وسط محافظة سيناء، ومناطق شمال الصعيد، وأضافت الهيئة سوف تتكاثر السحب المنخفضة، والمتوسطة على المناطق الشمالية للدولة المصرية، يصاحبها سقوط أمطار على مناطق السواحل الشمالية، ومناطق من شمال سيناء، ومناطق الوجه البحري.

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ومن المتوقع أن تقل وضوح الرؤية، بسبب الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح على المناطق الشمالية لجمهورية مصر العربية، وتمتد إلى مناطق شمال الصعيد، أما بالنسبة إلى حركة الرياح تنشط الرياح على البحرين “البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر”، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

السواحل الشمالية الغربية، العظمى 18، والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 18، والصغرى 12.

الوجه البحري والقاهرة الدرجة العظمى 18، والصغرى 11.

جنوب سيناء والغردقة العظمى 20، والصغرى 14.

شمال الصعيد العظمى 18، والصغرى 06.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 20، والصغرى 10.

توقعات الأرصاد الجوية لطقس السبت

وصرحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن يسود طقس غداً السبت، موجة من البرودة على المناطق الشمالية للدولة المصرية، وتحت حتى مناطق شمال الصعيد، ويسود طقس معتدل على مناطق جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، ويزيد الصقيع و الإحساس ببرودة الطقس خلال ساعات الليل، فيما يتكون الصقيع على المناطق الزراعية القائمة في وسط محافظة سيناء، ومناطق شمال الصعيد.

وذكر البيان الصادر عن الأرصاد الجوية “أنه من المتوقع أن تزيد الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من صباح يوم السبت القادم، على المناطق الشمالية البلاد، فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية للدولة المصرية، على أن تكون الرياح معتدلة خلال يوم السبت”.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم السبت

السواحل الشمالية الغربية العظمى 17، والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 18، والصغرى 13.

الوجه البحري والقاهرة العظمى 17، والصغرى 12.

جنوب سيناء والغردقة العظمى 20، والصغرى 14.

شمال الصعيد العظمى 17، والصغرى 07.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 20، والصغرى 10.

الأرصاد الجوية تعلن على طقس الأحد القادم

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس يوم الأحد القادم طقس مائل للبرودة على المناطق الشمالية للدولة المصرية، وتمتد إلى مناطق شمال الصعيد، ويسود طقس معتدل على مناطق جنوب الصعيد خلال الساعات الأولى من النهار، على أن يكون الطقس شديد البرودة خلال ساعات الليل، وحذرت الأرصاد الجوية من الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من النهار، وأضافت بيان الهيئة سوف تظهر يوم الأحد سحب منخفضة والتي يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية للبلاد.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأحد القادم

السواحل الشمالية الغربية العظمى 18، والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 18، والصغرى 13.

الوجه البحري والقاهرة العظمى 18، والصغرى 11.

جنوب سيناء الغردقة الصغرى 20، والصغرى 14.

شمال الصعيد العظمى 18، والصغرى 07.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 19، والصغرى 10.

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