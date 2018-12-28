تخفيضات الإنتاج الحربي بمناسبة رأس السنة الميلادية

صرحت وزارة الإنتاج الحربي، عن اعتزامها إدراج تخفيضات، وهذا بمناسبة رأس السنة الميلادية، وحلول أعياد الميلاد على عدد من المنتجات المدنية التابعة لشركات الإنتاج الحربي، وسوف تستمر تلك التخفيضات حتى يوم الخميس القادم في جميع المعارض، وكذلك في كافة المنافذ التابعة لها المخصصة للبيع التابعة إلى وزارة الإنتاج الحربي، والتي تنتشر في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأضافت الوزارة في بيان الصادر عنها اليوم “أن التخفيضات موجودة على الشاشات LED 32، 43، 49، 55، وعلى واللمبات ومنها “لمبة ليد 9، وات 60 سم ألومنيوم، و لمبة الليد 6 وات كاندل، وهي من إنتاج مصنع 144 الحربي”.

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وأوضحت الوزارة “أن هناك تخفيضات على البوتاجاز ثلاثة, وأربعة، وخمسة شعلة، وعلى سخانات، عشرة لتر، وخمسة لتر، وتخفيضات على ثلاجات 320، و410 لتر، و500 لتر، وهناك أيضا تخفيضات على الميني بار اثنين وتسعين لتر، وهناك تخفيضات علي الديب فريزر خمسة، وسبعة درج، وتخفيضات على تكييف قوة 1.5 حصان، من إنتاج مصنع 360 الحربى”.

وأضافت الوزارة “توجد أيضاً تخفيضات على منتجات الألومنيوم من إنتاج مصنع 63 الحربي، وهناك أيضا تخفيضات على منتجات الاستانلس إنتاج مصنع 99 الحربي”.