انفجار أتوبيس سياحي بالمريوطية و مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 أخرين ..(القصة الكاملة)

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لقى 4 أشخاص وأصيب 10 أخرين، في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع، أثناء مرور أتوبيس سياحي بمنطقة المريوطية، مساء اليوم الجمعة، الموافق 28 ديسمبر.

وعقب وقوع الحادث، أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا إعلاميًا عن انفجار عبوة بدائية الصنع أثناء مرور أتوبيس سياحى به عدد من السائحيين الفيتناميين، بمنطقة المريوطية.

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وذكر بيان الداخلية إنه بتاريخ اليوم 28 ديسمبر الحالى وفى حوالى الساعة 6.15 مساءً انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاة بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحى يقل عدد 14 سائحا “فيتناميى الجنسية”، مما أسفر عن وفاة 4 وإصابة 10 آخرين، بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة “مصريى الجنسية”.

وأوضح البيان أنه انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وجار استكمال عمليات الفحص.

ومن ناحيته، أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بفتح تحقيق عاجل، في حادث انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع، والتي استهدفت اتوبيس سياحي بالهرم، وقد اسفر عن ذلك مقتل سائحين وإصابة 10 آخرين، لسرعة التوصل للجناة.

وكلف المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام نيابة أمن الدولة العليا ونيابة جنوب الجيزة الكلية بالانتقال إلي موقع الحدث وإجراء المعاينة اللازمة والاستماع إلي أقوال شهود العيان والمصابين الذين تسمح حالتهم.

وشدد صادق على ضرورة استعجال تقرير الصفة التشريحية بشأن المتوفين ومعرفة سبب الوفاة، وأخذ عينات من مكان الحادث لمعرفة المادة المستخدمة في الانفجار.

أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام بيانا، أكد فيه متابعته لحادث انفجار عبوة ناسفة فى أتوبيس سياحى يقل مجموعة من السائحين الأجانب بمنطقة الهرم.

وذكر البيان، أنه عقب تلقى النيابة العامة اليوم إخطارا بوقوع انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع، بجوار أتوبيس سياحي يقل مجموعة من السائحين الأجانب من دولة فيتنام بمنطقة الهرم، أصدر النائب العام نبيل صادق توجيهاته بانتقال فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامى العام الأول وكذا فريق من أعضاء نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المحام مى العام الأول إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث والانتقال إلى مستشفى الهرم التى يتواجد بها المصابون لسؤالهم والاستماع إلى شهادتهم عن سبب وكيفية وملابسات وقوع الحادث وانتداب خبراء الأدلة الجنائية وخبراء المفرقعات ومناظرة جثامين الضحايا وانتداب خبراء الطب الشرعى واتخاذ ما يلزم من إجراءات فى هذا الشأن.