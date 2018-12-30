دراسة توصي بتوجيه طاقة شباب الألتراس بصورة إيجابية باشراكهم بتأمين المباريات

دراسة علمية تم إجراؤها من قبل “جامعة عين شمس” توصلت تلك الدراسة إلى أن “نسبة المراهقين القارئين للصحف الرياضية بصفة منتظمة سجلت ما يقارب من 27.8%، و أرجعت الدراسة أسباب هذا إلى سرعة نشر الأخبار الرياضية الخاصة بقضايا الأولتراس”.

جاءت تلك الدراسة العلمية تحت عنوان “معالجة الصحف الرياضية لقضايا الأولتراس وعلاقتها باتجاهات المراهقين نحوها” وتم إجراء هذا البحث من قبل الباحث “أيمن محمد حسبو” بكلية الدراسات العليا للطفولة، حيث تم منحه درجة الماجستير في “الإعلام وثقافة الأطفال” ونال على تلك الدرجة العلمية بدرجة امتياز، وذلك بسبب حضور علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.

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وأوصت تلك الدراسة بضرورة تنظيم، وإشهار الروابط الخاصة بالألتراس، تبعًا للقانون الخاص بالجمعيات الأهلية على أن يكون لكل “عضو بطاقة عضوية تثبت شخصيته، وانتمائه لرابطة ناديه، إلى جانب ضرورة إشراكهم في تأمين المباريات من أجل توجيه طاقاتهم بصورة إيجابية نافعة”.

وأعربت لجنة المناقشة عن إشادته بالبحث المقدم، من قبل الباحث، وأكدت على أن “قضية الألتراس”، تعد من القضايا الشائكة التي لم يتم إجراء دراستها عليها إلى جانب أن تلك الدراسة تعد من أولى الدراسات البحثية في هذا الصدد.

كما عقدت “لجنة المناقشة” التي حضرها “الدكتور فوزي خلاف، أستاذ الإعلام عميد كلية الإعلام في جامعة “فاروس” بمحافظة الإسكندرية، والدكتورة إيناس محمود حامد أستاذ الإعلام بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس الدكتورة كمشرفين، والدكتور محمود حسن إسماعيل أستاذ الإعلام بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، والدكتور عبدالعزيز السيد عبدالعزيز أستاذ الإعلام عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة جنوب الوادي بقنا”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الباحث أيمن محمد حسبو مصور صحفي في قسم الفيديو في “وكالة أنباء الشرق الأوسط”، حيث وقف على مشكلة البحث أثناء قيامه بتغطية العديد من المباريات الرياضية، وكذلك عمل على رصد سلوكيات “شباب الأولتراس” وما يبدر منهم من سلوكيات سلبية أثناء تشجيعهم لفريقهم الرياضية.