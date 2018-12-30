موعد عودة المحذوفين من بطاقات التموين الدفعة الرابعة

صرح مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق الدكتور عمرو مدكور، “إنه من المتعين عودة الدفعة الرابعة من المحذوفين من بطاقات التموين، ممن تقدموا بطلبات تظلم غدًا السبت”.

لفت إلى أنه كان من المتعين عودة ثلاثة دفعات فقط خلال شهر ديسمبر الحالي لعام 2018، إلا أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه على ضرورة الإسراع بعودة المستحقين إلى الدعم ممن تم حذفهم خلال الفترة السابقة”.

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وأشار عمرو مدكور “إن وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي تعملان خلال الوقت الراهن، على فتح باب التظلمات من أجل تحديث بيانات بطاقات التموين على تلقي الطلبات، وإعادة من يثبت أن له أحقية في الحصول على الدعم السلعي”.

وأوضح “إنه تم إعادة ما يقارب من مائتين واثنين وثلاثين ألف مستفيد كدفعة أولى، تم إعادتهم خلال التاسع من شهر ديسمبر لعام 2018، وتم إعادة ما يقارب من 184.5 ألف مستفيد في الدفعة الثانية، فيما تم إعادة أربعة وثلاثين ألف، ومائتين واثني عشر مستفيد خلال الدفعة الثالثة لإعادة المستفيدين من بطاقات التموين”.

وأكد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية “إن مكاتب التموين مستمر في تلقي طلبات تظلمات المواطنين في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية”، ولفت “أنه فور تقديم المواطن طلب تظلم يتم مراجعة بيانات بطاقة التموين الخاصة به، على أن يتم عودتهم فور تصحيح الأخطاء التي أدت لحذف بطاقة التموين”.

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