تعرف على المستحقين لإذن سفر للخارج وفقًا لإدارة التجنيد

قامت “إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة” بإطلاق موقع إلكتروني خاص بها عبر شبكة الإنترنت، من أجل تسهيل تعاملات المصريين فيما يتعلق بكافة الأمور الخاصة بالتجنيد.

المستحقين للحصول على إذن سفر تبعاً لإدارة التجنيد

ومن الحالات التي يحق لها إن تقوم باستخراج إذن السفر للخارج تبعاً لموقع إدارة التجنيد والتعبئة تكون على النحو الآتي:

Advertisements

أولاً: المستحقون للحصول على إذن بالسفر إلى خارج الدولة المصرية من إدارة التجنيد والتعبئة أو مناطق التجنيد والتعبئة:

الُمؤجل تجنيدهم للدراسة بالخارج.

المُستثنون مؤقتًا من آداء الخدمة العسكرية.

الحاصلون من الخدمة العسكرية بشكل مؤقت.

الموضوعون تحت الطلب لمدة 3 سنوات.

من يؤدون الخدمة العسكرية، ولم تنتهي مدة خدمتهم بالاحتياطي.

الطلبة الدارسون داخل جمهورية مصر العربية، والمُؤجل تجنيدهم أثناء أجازة نصف العام، أو إجازة نهاية العام ماعدا طلاب السنوات النهائية، تبعاً للتعليمات.

ثانيًا: المستحقون الإذن بالسفر للخارج من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة:

الطلبة الدارسون داخل جمهورية مصر العربية، والمُؤجل تجنيدهم في غير توقيتات الإجازة لظروف استثنائية.

المطلوبين للتجنيد “الظروف استثنائية”.

الراغبون في الهجرة.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن “مكتب تصاريح السفر التابع لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطق التجنيد” يعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة.