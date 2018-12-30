تجارة الجملة: تؤكد توفير المقررات التموينية لأصحاب البطاقات عن شهر يناير

أعلن رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، وهي إحدى الشركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية الدكتور محمد عاطف، “أنه تم توفير جميع السلع التموينية المدعمة المقرر لشهر يناير القادم لعام 2019 لأصحاب بطاقات التموين بكافة محافظات الوجه القبلي”، وأضاف سوف يتم صرف مقررات شهر يناير القادم اعتباراً من بداية الشهر.

وأكد الدكتور محمد عاطف على توفير كافة السلع الغذائية، إلى جانب توفير الدواجن، واللحوم في كافة منافذ المجمعات الاستهلاكية، إلى جانب قيام الشركة بتوفير كافة السلع في محافظات الوجه البحري ليتم صرف مقرارات شهر يناير القادم مع بداية أيام الشهر الجديد.

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وأضاف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة،”أن هناك إقبالاً كبيرًا على شراء منتجات اللحوم والدواجن من منافذ وفروع الشركة المختلفة بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بأسعار نفس المنتجات الأخرى بكافة الأسواق التجارية”، وأكد أن “الشركة القابضة للصناعات الغذائية” تقوم على توفير كافة المنتجات والسلع من خلال اللجنة المتخصصة في الشركة وهي لجنة المشتريات المركزية.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن “وزارة التموين والتجارة الداخلية” قد أنتهت من صرف السلع المدعمة المدرجة على بطاقات التموين عن شهر ديسمبر الحالي لعام 2018 إلى صراف التموين، ليقوم الصراف بصرف المقررات التموينية إلى أصحاب بطاقات الدعم السلعي حتى نهاية الشهر بقيمة الدعم المخصص لكل فرد من الأفراد المقيدين ببطاقة التموين.

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