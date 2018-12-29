الأرصاد: طقس الأحد مائل للبرودة والعظمى بالقاهرة 17 درجة

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جاءت توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، لطقس غدا الأحد، أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد يمتد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كماجاءت توقعات خبراء الطقس، أن يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد، كذلك نجد تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والتي يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر، مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

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وعن بيان درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، كما جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية فهو كالتالي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى درجة 18 والصغرى 12 درجة ، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة.