حديقة الحيوان تلغي أيام الأجازات.. تعرف على الأسباب

صرح رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور محمد رجائي، “إن حديقة الحيوان سوف تلغي أيام الأجازة، استعدادا لموسم أجازة نصف العام”.

ولفت إلى “أن هذا الوقت من كل عام تشهد حديقة الحيوان رواج من قبل الأطفال والأهالي بسبب إجازة نصف العام” ، وأشار “أن الحديقة شهدت عمليات تحصين، إلى جانب توقيع الكشف على عدد آخر من الحيوانات من أجل ضمان تطبيق الخطة الوقائية والتحصينية الدورية للإدارة المركزية لحدائق الحيوان”.

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وأشار رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان مستمرة في متابعة أعمال النظافة من أجل التأكد على عمل كاميرات المراقبة المعلقة على أسوار الحديقة”، وأكد ” إن حديقة الحيوان دائما على استعداد تام من أجل استقبال الزوار”.

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