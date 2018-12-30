حصاد هيئة البريد خلال عام 2018.. أبرز الخدمات والتطبيقات الحديثة

صرحت الهيئة القومية للبريد عن تحسين خدماتها على مدار العام الحالي 2018، كما أضافت العديد من الخدمات أخرى لكافة عملائها، ومن أبرز تلك الخدمات التي أضافتها هيئة البريد هي “إتاحة التحويلات المالية اللحظية، إلى جانب سداد مخالفات المرور، واستخراج شهادة براءة الذمة”.

حصاد 2018 للهيئة القومية للبريد

أبرز خدمات البريد الجديدة

تنفيذ خدمة “الحوالات الدولية الخارجية “، التي تهدف إلى تسهيل تحويلات أموال المصريين العاملين في الخارج من خلال هيئة البريد. سداد المخالفات الخاصة بالمرور. استخراج شهادات براءة الذمة بالتعاون مع النيابة العامة. سداد المصروفات الدراسية. خدمات التصديق القنصلي. خدمات الأحوال المدنية. تحديث بطاقات التموين. حجز الوحدات السكنية، ودفع أقساط الإسكان الاجتماعي.

إطلاق عدد من التطبيقات واستحداث عدد من الأنظمة