حصاد هيئة البريد خلال عام 2018.. أبرز الخدمات والتطبيقات الحديثة

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صرحت الهيئة القومية للبريد عن تحسين خدماتها على مدار العام الحالي 2018، كما أضافت العديد من الخدمات أخرى لكافة عملائها، ومن أبرز تلك الخدمات التي أضافتها هيئة البريد هي “إتاحة التحويلات المالية اللحظية، إلى جانب سداد مخالفات المرور، واستخراج شهادة براءة الذمة”.
حصاد 2018 للهيئة القومية للبريد
أبرز خدمات البريد الجديدة
- تنفيذ خدمة “الحوالات الدولية الخارجية “، التي تهدف إلى تسهيل تحويلات أموال المصريين العاملين في الخارج من خلال هيئة البريد.
- سداد المخالفات الخاصة بالمرور.
- استخراج شهادات براءة الذمة بالتعاون مع النيابة العامة.
- سداد المصروفات الدراسية.
- خدمات التصديق القنصلي.
- خدمات الأحوال المدنية.
- تحديث بطاقات التموين.
- حجز الوحدات السكنية، ودفع أقساط الإسكان الاجتماعي.
إطلاق عدد من التطبيقات واستحداث عدد من الأنظمة
- نشر ماكينات “ATM”، التي تعمل ببصمة الأصابع، من أجل إجراء العمليات المالية مثل عمليات سحب، إيداع ، تحويل، وغير ذلك من المعاملات المالية الأخرى بكل يسر وسهولة، والتي تتم عن طريق إدخال بصمة اليد بدلًا من إدخال البطاقة البنكية، وهذا ما يميز البريد عن أي ماكينة أخرى.
- نشر ماكينات “ITM” للحصول على الخدمات المالية المصرفية على نحو أسرع، بدلًا من اللجوء إلى أحد موظفي فروع هيئة البريد، وذلك من خلال إتاحة التواصل مع خدمة العملاء بالصوت، والصورة، ومعاملات السحب النقدي، والإيداع، واستخراج بطاقة البنكية في حالة فقدانه.
- إتاحة تطبيق تحت مسمى “إيزي باي” على التليفون المحمول، والذي يمكن من خلاله سداد الفواتير، ومصروفات الجامعات، وتحويل الأموال، وسداد وتحصيل النقود إلكترونيًا، عن طريق عرض التاجر رمز “QR Code”، ويقوم العميل بمسح QR code من التطبيق حيث تظهر بيانات التاجر ويقوم العميل بالدفع مباشرة إلى حساب التاجر.
- إتاحة خدمة “إيزي بوكس” فمن خلال “مركز الخدمات البريدية”، حيث يستطيع العميل سواء كان “صاحب نشاط تجاري، صناعي” صغير أو متناهي الصغر إيداع شحنة لتسليمها داخل مصر، وطلب تحصيل مبلغ مُعين من المرسل إليه عند التسليم.
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