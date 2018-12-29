السيسي لـ«الحكومة»: طوروا منظومة النقل في مصر

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم السبت الموافق 29 ديسمبر من العام الحالي 2018 ، مع المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وعدد من الوزراء ، وطارق عامر محافظ البنك المركزي ، ورئيس المخابرات العامة ، ورئيس الرقابة الإدارية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال الاجتماع ، بمواصلة تطوير منظومة النقل في مصر بشكل شامل ، وكذلك تعزيز قدرات قطاع النقل الحيوي المهم ، عن طريق التوسع في تطبيقات نظم النقل الذكية على المحاور والطرق الجديدة ، لما لهذا الأمر من مردود إيجابي على أمن وسلامة سائقي المركبات.

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كما تطرق الاجتماع أيضا ، إلى متابعة جهود حماية أملاك الدولة من التعديات ، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الحضور في الاجتماع ، بمواصلة التصدي للتعديات بأشكالها كافة ، وعدم التنازل عن حقوق الدولة ، التي هي ذاتها حقوق الشعب ، وكذلك التعامل مع هذا الموضوع بكل حسم ، طبقا لأحكام القانون.

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لاستعراض الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات القومية الكبرى ، التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات التنموية على مستوى الجمهورية ، حيث شدد على مواصلة العمل وفق الجداول الزمنية المحددة ، بهدف الانتهاء من تلك المشروعات ، فضلا عن استعراض جهود تنمية موارد مصر من البترول والغاز الطبيعي والثروة المعدنية ، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي ، وتقليل الاستيراد من الخارج.

كما تناول الاجتماع كذلك ، جهود الحكومة في تطوير منظومة الرعاية الصحية ، وآخر مستجدات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للمسح الشامل لفيروس C والأمراض غير السارية ، وأيضا مبادرة الانتهاء من قوائم انتظار مرضى التدخلات الحرجة.

السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة ، التي تهدف إلى رعاية أبناء الجاليات المصرية في الخارج والتواصل معهم ، كما وجه بالعمل على حل مشكلات المواطنين المصريين المغتربين ، وأيضا ربطهم بوطنهم الأم والاستفادة من خبراتهم في الجهود التنموية للدولة.

شهد الاجتماع كذلك ، استعراض عدد من الموضوعات ذات الصلة بعلاقات مصر الخارجية ، وأيضا تطورات الأوضاع السياسية على الصعيدين الدولي والإقليمي ، لا سيما ما يتعلق بنتائج الزيارة الأخيرة للسفير سامح شكري وزير الخارجية ، ورئيس المخابرات العامة إلى العاصمة السودانية الخرطوم.