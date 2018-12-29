تشييع جثمان المعلق الرياضي محمد السباعي إلى مثواه الأخير في الشرقية

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في جنازة شعبية مهيبة ، حضرها لفيف من مسؤولي الأجهزة التنفيذية والشعبية ، وأعضاء مجلس النواب ، شيع المئات من أهالي مركز كفر صقر في محافظة الشرقية ، اليوم السبت الموافق 29 ديسمبر من العام الحالي 2018 ، جثمان المعلق الرياضي محمد السباعي إلى مثواه الأخير ، حيث وافته المنية صباح اليوم ، إثر حادث سير قرب مدينة الرحاب.

من مسجد قرية البواردية الكبير في مركز كفر صقر ، خرج جثمان الراحل ، الذي دفن جسد في مقابر الأسرة في القرية وسط بكاء أسرته ومحبيه ، بعدها ألقى إمام القرية كلمة على مشيعي الجنازة ، حثهم فيها على الدعاء للمتوفى بأن يغفر له الله له ويرحمه ، وبكى أهل القرية لحزنهم الشديد لفراق ابن من ابنائها ، حيث أجمع الأهالي أن السباعي كان يتمتع بسمعة طيبة وحسن الخلق ، ولم يؤذطوال حياته أحدا ، وكان قريبا من الجميع.

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الجدير بالذكر ، أن المعلق الرياضي محمد السباعي ، حصل على بكالوريوس تربية رياضية من جامعة الزقازيق دفعة 1992 ، بعدها التحق بالعمل في القناة السادسة في العام 1995 ، كما انضم إلى العمل في إذاعة الشباب والرياضة في العام 2000 ، وعمل كذلك في عدد من القنوات الفضائية ، وله من الأبناء حبيبة 17 عاما طالبة في الصف الثالث الثانوي ، وأحمد طالب في الصف الثاني الثانوي ، وأفادت أسرة الراحل ، بأنها سوف تتلقى واجب العزاء في الفقيد ، غدا في القرية.