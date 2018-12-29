تشييع جثمان المعلق الرياضي محمد السباعي إلى مثواه الأخير في الشرقية

منذ 42 دقيقة أخبار مصر
تشييع جثمان المعلق الرياضي محمد السباعي إلى مثواه الأخير في الشرقية

في جنازة شعبية مهيبة ، حضرها لفيف من مسؤولي الأجهزة التنفيذية والشعبية ، وأعضاء مجلس النواب ، شيع المئات من أهالي مركز كفر صقر في محافظة الشرقية ، اليوم السبت الموافق 29 ديسمبر من العام الحالي 2018 ، جثمان المعلق الرياضي محمد السباعي إلى مثواه الأخير ، حيث وافته المنية صباح اليوم ، إثر حادث سير قرب مدينة الرحاب.

من مسجد قرية البواردية الكبير في مركز كفر صقر ، خرج جثمان الراحل ، الذي دفن جسد في مقابر الأسرة في القرية وسط بكاء أسرته ومحبيه ، بعدها ألقى إمام القرية كلمة على مشيعي الجنازة ، حثهم فيها على الدعاء للمتوفى بأن يغفر له الله له ويرحمه ، وبكى أهل القرية لحزنهم الشديد لفراق ابن من ابنائها ، حيث أجمع الأهالي أن السباعي كان يتمتع بسمعة طيبة وحسن الخلق ، ولم يؤذطوال حياته أحدا ، وكان قريبا من الجميع.

الجدير بالذكر ، أن المعلق الرياضي محمد السباعي ، حصل على بكالوريوس تربية رياضية من جامعة الزقازيق دفعة 1992 ، بعدها التحق بالعمل في القناة السادسة في العام 1995 ، كما انضم إلى العمل في إذاعة الشباب والرياضة في العام 2000 ، وعمل كذلك في عدد من القنوات الفضائية ، وله من الأبناء حبيبة 17 عاما طالبة في الصف الثالث الثانوي ، وأحمد طالب في الصف الثاني الثانوي ، وأفادت أسرة الراحل ، بأنها سوف تتلقى واجب العزاء في الفقيد ، غدا في القرية.