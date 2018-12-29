«الصحفيين» تكرّم الزملاء الراحلين في احتفالية «التفوق»

Advertisements

كرم مجلس نقابة الصحفيين ، اليوم السبت الموافق 29 ديسمبر من العام الحالي 2018 ، عددا من الزملاء الصحفيين الراحلين ، الذين غيبهم الموت هذا العام ، وذلك خلال احتفالية التفوق الصحفي ، التي أقيمت على مسرح نقابة الصحفيين.

شهدت الاحتفالية ، تكريم الزميل الراحل رضا غنيم ، والزميل الراحل حازم دياب ، والزميلة الراحلة هند موسى ، والزميل الراحل أحمد الشرقاوي.

Advertisements

تسلم التكريم عن الزملاء الراحلين ، آباءهم ، بينما تسلم زميل من جريدة التحرير ، تكريم الزميلة الراحلة هند موسى.