الأرصاد الجوية: طقس شديد البرودة في مصر خلال الأسابيع المقبلة

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قال الدكتور أحمد عبد اللعالز، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، اليوم السبت الموافق 29 ديسمبر من العام الحالي 2018 ، إن مصر دخلت في فصل الشتاء بشكل رسمي منذ نحو 10 أيام ، موضحا أن حالة الطقس التي تشهدها مصر في هذه الفترة ، أمر طبيعي.

خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» ، المذاع على فضائية dmc ، زاد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن مصر سوف تشهد طقس شديد البرودة ليلًا ، بداية من الساعة الخامسة مساءً ، وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي.

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ناشد الدكتور أحمد عبد العال ، المواطنين ، بارتداء الملابس الثقيلة في هذه الفترة ، لافتا إلى أن مصر سوف تشهد مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة ، خلال الأسابيع المقبلة.