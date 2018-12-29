الفاتيكان تعزي السيسي في ضحايا «حادث المريوطية»: نصلي من أجلهم

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أرسل قداسة البابا فرانسيس ، بابا الفاتيكان ، اليوم السبت الموافق 29 ديسمبر من العام الحالي 2018 ، برقية عزاء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للتعزية في ضحايا «حادث المريوطية» ، وهو الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حافلة سياحية في منطقة المريوطية بمحافظة الجيزة.

المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر ، الأب هاني باخوم ، قال إن البرقية التي أرسلها بابا الفاتيكان ، والتي حملت توقيع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين ، نقلت شعور بابا الفاتيكان بالحزن العميق ، لدى معرفته بنبأ «حادث المريوطية».

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أضاف الأب هاني باخوم ، أن البابا فرنسيس استنكر في برقيته ، هذا الفعل الأحمق والوحشي ، وأكد أنه يصلي من أجل ضحايا «حادث المريوطية» وعائلاتهم ، والجرحى والعاملين في فرق الإنقاذ.

وزاد المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر ، أن بابا الفاتيكان اختتم برقيته ، بأنه يعوِّل على عمل الجميع للتغلب على العنف بالتضامن والسلام ، مؤكدا أنه يطلب البركات الإلهية لمصر وشعبها.