القوى العاملة: نسعى لخفض نسبة البطالة لـ8.5% في 2019

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قال محمد سعفان ، وزير القوى العاملة ، اليوم السبت الموافق 29 ديسمبر من العام الحالي 2018 ، إن الملامح الأساسية لبرنامج عمل وزارته خلال العام المقبل 2019 ، يهدف إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% ، كي تصل إلى 8.5% من قوة العمل.

في تصريحات صحفية بمناسبة قرب انتهاء العام الحالي 2018 ، أضاف وزير القوى العاملة ، أن خطة الوزارة تستهدف توثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين ، وذلك بهدف زيادة فرص العمل المعروضة ، إضافة إلى توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة ، بهدف تأهيلهم للحصول على فرص عمل ملائمة لهم ، وكذلك صدور قانون العمل الجديد المعروض حاليا على مجلس النواب ، والذي يساهم في تحقيق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ، كما يشجع الشباب على الالتحاق به ، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلى أدنى معدلات ممكنة.

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لفت محمد سعفان ، إلى أن خطة وزارة القوى العاملة في العام الجديد 2019 ، تستهدف استكمال ربط مكاتب التشغيل التابعة لها إلكترونيا ، بقواعد بيانات مراكز التدريب الموجودة في دائرة عمل المكتب ، وأيضا الإمكانيات التدريبية الموجودة بها ، بهدف تسهيل عملية الإرشاد والتوجيه الوظيفي ، وكذلك بقواعد بيانات الشركات التي تقع في دائرة عملها.

وزاد وزير القوى العاملة ، أن خطة الوزارة تتضمن كذلك ، استكمال تطوير منظومة التدريب المهني في الوزارة ، وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل ، وأيضا زيادة الاهتمام بقطاع العمالة غير المنتظمة ، وتوسيع قاعدة شمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والارتقاء بمعدلات تشغيلهم ، بعد أن انتهت الوزارة من حصر نحو 2.5 مليون عامل بينهم.