تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في ليلة رأس السنة

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يسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، في ليلة رأس السنة ، ويكون الطقس معتدل الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، شديد البرودة خلال ساعات الليل ، وذلك حسب ما توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها الهيئة يوميا ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وبحسب خبراء الطقس ، يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ، بينما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، يصاحبها كذلك سقوط أمطار على السواحل الشمالية للبلاد.

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وزاد خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها الهيئة العامة ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، بينما تكون الرياح معتدلة ، تنشط كذلك على البحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة في ليلة رأس السنة ، حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، وهي كما يلي:

السواحل الشمالية الغربية ، العظمى 18 درجة ، الصغرى 13 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ، العظمى 18 درجة ، الصغرى 13 درجة.

الوجه البحري والقاهرة ، العظمى 18 درجة ، الصغرى 11 درجة.

جنوب سيناء والغردقة ، العظمى 20 درجة ، الصغرى 14 درجة.

شمال الصعيد ، العظمى 18 درجة ، الصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ، العظمى 19 درجة ، الصغرى 10 درجات.