حملات تنظيم الأسرة تصرف كبسولات منع الحمل مجاناً

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صرحت رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان الدكتورة سحر السنباطى، سوف يتم صرف “كبسولات الامبلانون” وهي الخاصة بمنع الحمل، على أن يتم صرف تلك الكبسولات مجانا، ويتم صرفها من قبل حملات تنظيم الأسرة التى يقوم على تنظيمها القطاع فى مختلف محافظات الدولة المصرية.

وأضافت “إن الدولة المصرية تدعم توفير كبسولات الامبلانون للسيدات التي تمنع الحمل بشكل مجاني”، ولفتت إلى أن تلك الكبسولات متوفرة بمنافذ تنظيم الأسرة، وأكدت “أن هناك متابعة دائمة لرصيد تلك الوسائل في مختلف مديريات الشؤون الصحية بكافة المحافظات المصرية لضمان توفيرها”.

ويجدر هنا الإشارة إلى إن وزارة الصحة والسكان أطلقت “حملة تنشيطية بشكل مجاني تهدف إلى تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية فى ستة محافظات مصرية، هي المحافظات التالية “محافظة الجيزة، محافظة الشرقية، ومحافظة الغربية، ومحافظة الدقهلية، ومحافظة قنا، محافظة المنيا”.

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