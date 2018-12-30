طقس مائل للبرودة وصقيع على المزروعات.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

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يسود طقس مائل للبرودة ، غدا الإثنين الموافق 31 ديسمبر من العام الحالي 2018 ، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، يكون معتدل الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، شديد البرودة خلال ساعات الليل ، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال يوميا ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، أن يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ط بينما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، يصاحبها كذلك سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية للبلاد.

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ولفت خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، إلى أن الرؤية في الشبورة المائية تقل خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، بينما تكون الرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة ، تنشط أيضا على السواحل الشمالية الغربية وعلى البحر المتوسط ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما أوضحت نشرة أخبار الطقس التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

القاهرة ، العظمى 18 درجة ، الصغرى 12 درجة.

الإسكندرية ، العظمى درجة 18 ، الصغرى 10 درجات.

مطروح ط العظمى 17 درجة ، الصغرى 10 درجات.

سوهاج ، العظمى 19 درجة ، الصغرى 7 درجات.

قنا ، العظمى 20 درجة ، الصغرى 8 درجات

أسوان ، العظمى 21 درجة ، الصغرى 8 درجات.