«الصحة»: صرف كبسولات «إمبلانون» لمنع الحمل مجانا

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قالت رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة في وزارة الصحة ، الدكتورة سحر السنباطي ، إن مراكز الصحة في المحافظات المختلفة ، تصرف كبسولات إمبلانون الخاصة بمنع الحمل مجانا ، ضمن حملات تنظيم الأسرة التي ينظمها قطاع الصحة.

أضافت الدكتورة سحر السنباطي ، في تصريحات صحفية عنها اليوم الأحد ، الموافق 30 ديسمبر من العام الحالي 2018 ، أن الدولة تدعم توفير كبسولات إمبلانون للسيدات لمنع الحمل ، كما أنها متوفرة في منافذ تنظيم الأسرة ، لافتة إلى أن هناك متابعة دائمة لرصيد الوسائل ، في مديريات الشؤون الصحية داخل المحافظات لضمان توفيرها.

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كانت وزارة الصحة برئاسة الدكتورة هالة زايد ، أطلقت حملة تنشيطية مجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في 6 محافظات ، هي «الجيزة ، الغربية ، الشرقية ، الدقهلية ، المنيا ، وقنا».