15 رسالة أمنية قوية من الداخلية قبل احتفالات رأس السنة

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عقد وزير الداخلية المصري اللواء “محمود توفيق”، اجتماع موسع بحضور عدد كبير من القيادات الأمنية، هدف الاجتماع مناقشة خطط تأمين الدولة المصرية خلال الأيام القليلة القادمة، وأسفرت فعاليات الاجتماع عن العديد من التوصيات والرسائل الأمنية القوية التي تبعث على السلام والأمن في نفوس كافة المواطنين.

رسائل وزير الداخلية

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– لن نتوانى فى اتخاذ كافة إجراءاتها لحماية أمن الدولة المصرية واستقرارها.

– أى محاولات إرهابية لن تنال من عزيمتنا من أجل تحقيق رسالتنا.

– جهود أمنية كبرى بذلت خلال الفترة السابقة، أدت إلى تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات، كما ساهمت في استقرار الشارع المصري.

– حجم النجاحات الأمنية التى تحققت خلال الفترة الراهنة، ويجب الحفاظ عليها والعمل على زيادة معدلاتها.

– اتخاذ أعلى درجات الحيطة، والحذر، واليقظة، والعمل على مضاعفة الجهود المبذولة، إلى جانب تفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت.

– اتخاذ كافة الإجراءات من أجل لإحكام الرقابة، والسيطرة الأمنية على الطرق.

– تحلى القوات بالجاهزية التامة والكفاءة العالية.

– العمل على نشر الدوريات الأمنية، ونشر الخدمات المرورية، والنجدة، والعمل على تعزيز الأكمنة بما يمكنها من التعامل مع مختلف المواقف الطارئة والمحتملة.

– مواصلة واستمرار جهود الأجهزة الأمنية فى الضربات الاستباقية للعناصر والتنظيمات الإرهابية.

– استهداف البؤر الإجرامية، والتشكيلات العصابية، وضبط عناصرها بكافة المحافظات، والعمل على تنفيذ الأحكام القضائية.

– مواصلة الجهود الأمنية من أجل تنفيذ جميع قرارات إزالة التعديات على أراضى، وأملاك الدولة المصرية، بلا تهاون، وتأتي تلك الخطوة بالتعاون الكامل مع الأجهزة الإدارية المعنية داخل المحافظات.

– التواجد الميدانى لجميع المستويات الإشرافية، والمستويات القيادية، من أجل متابعة سير الأداء الأمنى، وتنفيذ الخطط الأمنية بكل دقة وجدية.

– الالتزام بحسن معاملة المواطنين، مع مراعاة البعد الإنسانى عند التعامل مع الجماهير أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.

– استمرار تفعيل مسارات التواصل مع المواطنين بما يضمن تفاعلهم الإيجابي لتحقيق رسالة الأمن.

– لن يسمح بأى ممارسات من شأنها الخروج على القانون المصري، ولن تتوانى فى التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين، وكل من يحاول المساس باستقرار الوطن.

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