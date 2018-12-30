وزير الداخلية يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد: نبتهل للمولى ليجعله عام خير وبركة

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أرسل وزير الداخلية ، اللواء محمود توفيق ، اليوم الأحد الموافق 30 ديسمبر من العام الحالي 2018 ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2019.

قال اللواء محمود توفيق ، في برقيته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي: «بمناسبة العام الميلادي الجديد 2019 ، يسعدني وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات ، ونحن على أعتاب هذا العام الجديد تتواصل مسيرة العطاء الوطني بقيادة سيادتكم الحكيمة ، في جنى ثمار العمل وحصد بشائر الأمل ، في غدٍ مفعم بمظاهر النصر المبين ، وتتكامل حلقات التخطيط لمستقبل التحديات بعزيمة وإرادة لا تلين».

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زاد وزير الداخلية في برقيته: «وإننا إذ نبتهل إلى المولى سبحانه وتعالى ، أن يجعله عام خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم ، نرجو لمسيرتكم الوطنية المعطاءة المزيد من السداد والتوفيق ، حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم ، وسدد على طريق الحق والعدل خُطاكم ، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير ، وكـل عام وسيادتكم بخير».

كما وجه اللواء محمود توفيق ، برقية تهنئة للدكتور على عبدالعال ، رئيس مجلس النواب ، قال فيها: “بمناسبة إشراقة العام الميلادي الجديد 2019 ، يطيب لي وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم والسادة معاونيكم ، ولجميع السادة أعضاء المجلس الموقر ، بأصدق التهاني مقرونة بأطيب الأماني ، بدوام التوفيق والسداد».

تابع وزير الداخلية: «ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة ونستقي منها الأمل ، ونسعى للمزيد من التكاتف والترابط مع مؤسستنا التشريعية الغراء ، من أجل دفع مسيرتنا الوطنية نحو التقدم والرخاء ، حفظ الله مصر وأيدها بنصره ، وجعل نصرته لمسيرتها غالية وإرادتها للأخذ بزمام الرقي والرفعة نافذة وفاعلة ، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير ، وكل عام وأنتم بخير».

كما أرسل اللواء محمود توفيق ، برقية تهنئة للمهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، قال فيها: «يسرني وهيئة الشرطة مع حلول العام الميلادي الجديد ، أن نعرب لسيادتكم عن أصدق التهاني مقرونة بأطيب الأماني ، بدوام التوفيق والسداد ، ونحن نستقبل عاما جديدا ، نجد العالم بأسره يتابع إنطلاق خطط التنمية فى مصر إلى آفاق مفعمة بالافتتاحات والإنجازات ، وتحفيز فرص الاستثمارات والإنتاج ، لتأسيس نهضة مصرية عصرية من أجل مستقبل مشرق لمصرنا بإذن المولى جل فى علاه ، حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها ، ومكن مسيرتها الوطنية لتحقيق المزيد من النماء والاستقرار للشعب المصري العظيم ، وكـل عام وسيادتكم بخير».

كذلك أرسل وزير الداخلية ، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي ، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع ، قال فيها: “يسعدني وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الميلادي 2019 ، أن نعرب لسيادتكم وقواتنا المسلحة الباسلة عن أصدق التهاني وأسمى الأمانى ، ونحن نستقبل العام الميلادى الجديد 2019 ، يحدونا مشاعر الأمل واليقين في بلوغ مسيرتنا الوطنية مراتب المجد ، بعون المولى القدير ، ووعده لمصرنا بالأمن في كتابه الكريم ، وتكاتف وتآزر مؤسساتنا الوطنية في سبيل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار لشعب مصر العظيم ، مهما بلغت التحديات أو تعاظمت التضحيات ، عاشت القوات المسلحة درعا وسيفا للوطن ، وعاشت مصرنا عزيزة آمنة ، يحدوها التقدم والرفعة والرخاء ، وكل عام وأنتم بخير».

كما أرسل وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق محمد فريد ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، قال فيها: «يسرني وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2019 ، أن نبعث لسيادتكم وقادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة ، بأخلص التهاني وأسمى الأماني ، داعين الله عز وجل أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة درعا قويا لحماية وطننا وشعبه العظيم ، وكل عام وأنتم بخير».