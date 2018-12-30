رئيس شركة كهرباء البحيرة: 40 مليون جنيه تكلفة إحلال وتجديد 4 خطوط جهد متوسط

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قال المهندس محمد عبد العليم السطوحي، رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، اليوم الأحد، الموافق 30 ديسمبر، إنه بسبب تزايد الأحمال المطردة بمدينة دمنهور وارتفاع أحمال المغذيات الحالية، فضلا عن عدم إمكانية إضافة مغذيات جديدة بلوحتي أبو الريش والهدايا لإستيعاب جميع الأحمال الجديدة وضمن خطة الشركة الطموحة، فإن مجلس الوزراء أصدر قرار بتخصيص قطعة أرض مساحة 400 متر مربع بمدينة دمنهور ، وهذا بالرجوع لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2017 لإنشاء لوحة عليها، حيث بلغ إجمالى تكلفة إنشاء الموزع 22 مليون جنيه.

وأضاف رئيس الشركة في تصريحات صحفية له اليوم، أن عدد مغذيات الكهرباء بالموزع الجديد بلغ 4 مغذيات، وبلغ عدد المغذيات الخارجة من الموزع الجديد 8 مغذيات، منوها أنه بإنشاء لوحة توزيع الإنشاء والتعمير تم الإنتهاء من عمل تحسين آداء للحلقات القائمة والمغذاه من لوحتي توزيع أبو الريش والهدايا ونقل جزء من أحمالها على لوحة التوزيع المنشآة، بالإضافة للقدرات المطلوبة بنطاق المنطقة المنشأ بها اللوحة التوزيع بحوالى 14.98 ميجا فولت أمبير.

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وأوضح “عبد العليم” أن عدد المشتركين للعدادت الرقمية بمركز ومدينة دمنهور بلغ حتى الأن 225 ألف و183 مشترك بينهم 286 ألف و954 مشترك يستخدمون عدادات رقمية وميكانيكية بالإضافة لـ48 ألف و229 مشترك قاموا بتركيب عدادات مسبقة الدفع، مشيرًا إلى أن مكونات الشبكة الكهربائية بمدينة ومركز دمنهور تتكون من 10 موزعات وهى “لوحة توزيع أبوالريش – لوحة توزيع الهدايا- لوحة توزيع متولي موصلى – لوحة توزيع وابور النور – لوحة توزيع الاستاد – لوحة توزيع الرومي- لوحة توزيع السيد نوار – لوحة توزيع الجامعة – لوحة توزيع الزهراء – لوحة توزيع مهندس محمود خليفة “، موضحا أن عدد المغذيات بلغ 165 مغذي، ويصل إجمالى أطوال الخطوط الهوائية جهد متوسط 427 كم، في حين يبلغ إجمالى أطوال الكابلات جهد متوسط 298 كم، ويبلغ إجمالى عدد المحولات 1442 محول بإجمالى قدرات تبلغ 470.2 م.ف.أ.

وأشار رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء إلى أن تكلفة أعمال الإحلال والتجديد والتوسع بمركز ومدينة دمنهور خلال العام المالى 2017/2018، بلغت حوالى 40 مليون جنيه شملت إحلال وتجديد 4 خطوط جهد متوسط، وإحلال وتجديد شبكة الجهد المنخفض لـ21 قرية، وتركيب 13 محول جديد لفك الإختناق، بالإضافة لتركيب27 محول بنظام السلسلة. ​